Premierul Ciolacu: Voi duce până la capăt cu actualul ministru al Finanţelor / Închidem într-un deficit rezonabil, am luat deficit cu domnul Boloş de 6,8 la sută

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, joi seară, că îl susţine pe ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, cu care va merge ”până la capăt”, mai ales că acesta a preluat un deficit de 6,8 la sută şi l-a adus în limite rezonabile.

”Voi duce până la capăt cu actualul ministru al Finanţelor. Momentan ne-am încadrat. Eu am luat deficit cu domnul Boloş de 6,8 la sută. Închidem într-un deficit rezonabil. Am închis deficitul… bugetul pe anul viitor a fost promulgat”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la România TV, citat de News.ro

Premierul a explicat că Marcel Boloş nu poate fi tras la răspundere pentru măsurile economice luate în primăvara acestui an.

”Eu nu spun că nu s-au luat şi decizii pripite şi sub o presiune, dar că nu s-a luat nicio măsură într-un timp predictibil sunt eu de vină? Eu trebuie să îl caut acum pe Boloş vinovat că acele măsuri nu s-au luat după primul trimestru? Boloş nu era în martie ministrul la Finanţe. Am luat măsurile astfel încât să nu ducem România în cap. Ce mi-am asumat faţă de Comisie, am făcut”, a adăugat Ciolacu.

De asemenea, premierul a menţionat că cele mai mari cheltuieli le are Casa Naţională de Sănătate.

”Un ministru dacă îl întrebi acum ce are la autorizare, nu ştie. El răspunde politic fără să aibă informaţii. Lucrul acesta nu e permis Cele mai mari cheltuieli le avem la Casa de Sănătate. În acest moment nu avem o evidenţă clară. Sper ca în următoarele luni să terminăm…”, a spus Ciolacu.

Prim-ministru a menţionat şi că grevele din Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate şi Casele de Pensii, dar şi de la DSP si APIA s-au încheiat, după ce în şedinţa de Guvern de joi s-au făcut măririle, etapizat de la 1 ianuarie şi din 1 iunie.

viewscnt