Premierul Bolojan, despre imobilul subînchiriat EximBank: ”Voi trimite toate notele la Parchet / Sunt nişte anormalităţi şi acest tip de lucruri, pe bună dreptate, îi scandalizează pe cetăţenii”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că aşteaptă finalizarea anchetei privind imobilul, din centrul Capitalei, subînchiriat EximBank pentru că lucrurile petrecute în acest caz „îi scandalizează pe cetăţeni”, transmite Agerpres.

„După câte ştiu, este o anchetă în curs, care sper să se finalizeze. Din punctul meu de vedere, este total anormal să ai astfel de situaţii în care statul închiriază unui privat, privatul înmulţeşte cu, nu ştiu, cu 10 sau cu 5 şi închiriază tot statului, sigur, sub o altă organizare, sub o altă denumire. Acest tip de lucruri sunt impardonabile dar, din păcate, uneori lucrurile astea se fac într-o manieră care e de natură să ofere o formă de justificare. Anumite evaluări, studii de piaţă care arată cât este chiria într-o anumită zonă. Sigur, am mai spus, vor trebui să explice cei care au făcut aceste studii de piaţă şi le-au acceptat, cum o chirie de câteva zeci de mii de euro este chiria de piaţă şi, în aceeaşi perioadă, exact în zona aia, în aceeaşi clădire, chiria de piaţă este la 150.000 de euro şi aşa mai departe. Deci sunt nişte anormalităţi şi acest tip de lucruri, pe bună dreptate, îi scandalizează pe cetăţenii. Deci aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a acestei anchete”, a spus Bolojan, vineri, la Prima TV.

Întrebat cât va mai aştepta finalizarea anchetei, Bolojan a răspuns: „Sunt instituţii pe care nu le coordonează Guvernul”.

Ilie Bolojan a anunţat, pe 3 iulie, că va trimite parchetului toate documentele privind imobilul RA-APPS unde funcţionează EximBank.

„Voi trimite toate aceste note către Parchet şi eu sper că, totuşi, cineva din Parchet constată că s-a plătit 120.000 de euro lunar de ani de zile, bani care ar fi putut să meargă la statul român. Deci aproape 15 milioane înseamnă o investiţie bună, înseamnă un pasaj. Am tot dat exemplul serios de patru benzi, în Bucureşti, peste o intersecţie importantă, în fiecare an. (…) Aceste lucruri nu se văd, pentru că noi ne-am bătut joc de administrarea unei singure clădiri în halul ăsta”, a spus Bolojan, la acea dată.