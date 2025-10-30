Povestea unei decizii care schimbă vieți: cum am devenit broker de asigurări și mi-am recâștigat libertatea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Când am pierdut jobul în 2021, am crezut că este sfârșitul. După zece ani în corporație, eram obișnuită cu stabilitatea, cu programul fix, cu rutina. Ceea ce nu știam atunci era că acea pierdere urma să fie cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Astăzi, îmi câștig existența lucrând dintr-o cafenea, de acasă sau chiar din vacanță. Nu am șefi, nu am orar, iar veniturile mele sunt mai mari decât atunci când aveam „siguranță”. Totul a început când am decis să devin broker în asigurări.

Libertate în locul stresului

După luni de nesiguranță, am început să caut un domeniu care să îmi ofere independență, dar și stabilitate. Am descoperit din întâmplare un articol despre asigurări auto online și am observat că oamenii caută tot mai des informații despre verificare asigurare auto și asigurare RCA. Curiozitatea m-a dus spre site-ul Ritter, unde am citit că pot începe cursul de brokeri în asigurări cu doar 150 de lei. Nu aveam nimic de pierdut, așa că am încercat.

Cursul a fost surprinzător de clar și aplicat. În doar câteva săptămâni am învățat cum funcționează o asigurare auto, ce înseamnă o asigurare RCA, cum se procesează polițele și cum să lucrez eficient online. M-a atras faptul că Ritter oferă tot suportul de care ai nevoie: platformă digitală, acces la toți asigurătorii mari și ghidare pas cu pas.

Cum am început să câștig bani dintr-un domeniu în plină expansiune

După ce am obținut certificarea, am intermediat prima mea poliță. Țin minte emoțiile acelui moment – nu pentru suma câștigată, ci pentru sentimentul de control asupra propriei vieți. Apoi, lucrurile au prins ritm. Oamenii m-au recomandat, clienții s-au întors pentru reînnoiri, iar veniturile au început să crească.

În doar câteva luni, am ajuns să câștig comisioane constante, aproximativ 10% din valoarea fiecărei polițe. Făceam bani lunar, lucrând din confortul casei mele. Pentru prima dată în viață, simțeam că munca mea are un impact real și că timpul îmi aparține. Faptul că ajut oamenii să aleagă o asigurare auto online potrivită sau să economisească la o asigurare RCA mi-a adus nu doar venituri, ci și satisfacție profesională.

De la un simplu curs la o carieră de viitor

Am realizat rapid că nu este doar un job, ci o carieră pe termen lung. Cererea pentru asigurări auto online crește constant. În fiecare zi, milioane de români caută oferte, compară prețuri și fac verificări de asigurare auto. Într-o piață atât de dinamică, un broker de asigurări auto devine indispensabil. Clienții au nevoie de cineva care să explice diferențele între polițe, să le arate unde pot economisi și, mai ales, să le ofere încredere.

Ritter Broker are grijă de fiecare pas. Echipa lor de profesioniști m-a ajutat să-mi construiesc portofoliul, să învăț despre vânzare etică și să gestionez relația cu clienții. Pentru cei care se întreabă cum să înceapă, totul este simplu: te înscrii pe ritter.ro/curs, parcurgi trainingul și, odată ce treci examenul ISF, semnezi contractul de colaborare. De acolo, totul ține doar de tine.

Când munca devine pasiune

Acum, când privesc înapoi, realizez că alegerea de a urma acel curs mi-a schimbat complet viața. Am descoperit o profesie care mi-a redat libertatea, dar și siguranța financiară. Nu trebuie să fii economist sau specialist în domeniu. Trebuie doar să ai dorința de a învăța și de a ajuta oamenii să ia decizii informate.

Astăzi, îmi organizez singură timpul, lucrez cu zâmbetul pe buze și, da, îmi permit luxul de a spune „nu” atunci când simt că este prea mult. Asta înseamnă, pentru mine, adevărata reușită.

Un nou început poate fi cel mai bun pas

Dacă și tu îți dorești o carieră în care să câștigi bani, să ai independență și să faci parte dintr-un domeniu care are mereu nevoie de profesioniști, atunci nu mai amâna. Poți începe cursul de brokeri în asigurări chiar azi și să descoperi cât de simplu este să îți schimbi viața.

Intră pe ritter.ro/contact, vorbește cu echipa și fă primul pas spre o carieră care îți oferă libertate, stabilitate și sens. Pentru mine, a fost cea mai bună decizie din ultimii zece ani. Pentru tine, ar putea fi începutul unei povești la fel de frumoase.