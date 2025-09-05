Povestea afacerii cu păpuși Labubu, cu imitații Lafufu și Lagogo. Cum a ajuns China îngrozită de propriile fake-uri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pe o piață aglomerată dintr-un mic oraș din provincia Hebei, China, Labubu nu mai este colecția râvnită expusă în vitrine. Aici, sunt tratate ca varza sau cartofii dulci, aruncate cu duzina în saci mari de plastic sau îngrămădite în portbagajele mașinilor, așteptând să fie vândute.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acestea nu sunt Labubu autentice – păpușile Pop Mart care au câștigat statutul de cult în ultimele luni – ci „Lafufu”, o poreclă ironică pentru o serie de imitații. Colecționarii au inventat chiar și variante jucăușe precum „Lagogo”, „Lababa” și „Lapoopoo”.

Luna trecută, Pop Mart a raportat o creștere uimitoare de aproape 400% a profiturilor pentru prima jumătate a anului. În ciuda avertismentelor din partea mai multor țări de a nu le cumpăra, vânzările Lafufu au crescut, inspirând o avalanșă de meme, clipuri amuzante și vloguri de unboxing.

Majoritatea acestor „Lafufu” sunt fabricate de fabrici mici din provinciile Guangdong și Hebei din China și sunt vândute în cantități mari atât pe piața internă, cât și în străinătate.

Autoritățile din Statele Unite și Regatul Unit au avertizat consumatorii că păpușile Labubu contrafăcute sunt de proastă calitate și pot conține piese mici detașabile, cum ar fi ochii, mâinile și picioarele, care prezintă un risc serios de sufocare pentru copiii mici.

Autoritățile chineze încearcă, de asemenea, să le retragă de pe piață, confiscând peste 1,8 milioane de păpuși destinate exportului de la începutul acestui an.

Un editorial din presa de stat a dat o indicație despre motivul pentru care autoritățile chineze sunt atât de îngrijorate de creșterea popularității păpușilor Lafufu.

Laudând păpușile Labubu ca o poveste de succes chineză, editorialul Xinhua a afirmat că inovația națiunii era erodată de „proliferarea explozivă a «falsurilor» și «imitațiilor»”. „Fără o protecție strictă a proprietății intelectuale, nu va exista o competitivitate durabilă în materie de inovare”, se afirma în editorial.

De ce Lafufu?

„Sunt cele mai drăguțe și urâte lucruri pe care le-ai văzut vreodată”, a spus Danielle Horres, 50 de ani, o mamă singură din Texas, a cărei fiică de 11 ani i-a dăruit recent un Lafufu cu ochi strâmbi și urechi luminate, cumpărat cu 20 de dolari de la un târg local.

Familia Horres și-a numit chiar Lafufu-ul „Gary” – acum face parte oficial din familie. „Este cel mai ridicol lucru, pentru că am 50 de ani și nu am timp în viața mea pentru jucării”, a râs ea. „Dar este atât de drăguț și pufos… știi de ce îmi amintește? De bebelușii urâți!”

Oamenii sunt atrași de Lafufu din motive simple: farmecul lor atât de urât încât e drăguț, trăsăturile lor ciudate, cum ar fi cântatul și dansul – lucruri pe care originalul nici măcar nu le face – și, poate cel mai important, prețul. Un Lafufu costă de obicei doar o zecime din versiunea oficială.

Cu amabilitatea lui Danielle Torres

„Îmi place să caut falsurile, pentru că falsurile fac lucruri pe care cele originale nu le fac – cântă și dansează!”, a spus Horres.

Pentru Mao Mao, un patiser de 29 de ani din provincia Fujian din China, valoarea Labubu provine exclusiv din hype-ul mărcii, iar cheltuirea unei sume mari pe acesta pare a fi o risipă a banilor câștigați cu greu.

„Nu mai pot suporta prețul umflat al Labubu. Prețul inițial era de 99 de yuani (13,80 dolari). De ce aș plăti cu sute de yuani mai mult decât prețul acesta pentru o marcă populară?”, a spus ea. „E doar o păpușă.”

Pe site-ul Pop Mart din China, un pandantiv de pluș Labubu în cutie surpriză costă 99 de yuani, iar păpușile de pluș obișnuite costă în general în jur de 499 de yuani (69,45 dolari), iar cele mai populare figurine au prețuri și mai mari. Toate sunt marcate cu „stoc epuizat”.

Prețurile de pe piața secundară sunt descurajante. Un pandantiv de pluș din ediția ascunsă – inițial 99 de yuani – s-a vândut cu 1.400 de yuani (195 de dolari) pe platforma chineză Dewu. Seria nou lansată, inițial 199 de yuani (27,70 dolari), s-a revândut cu peste 2.000 de yuani (278 de dolari).

În Statele Unite, prețurile oficiale de vânzare cu amănuntul sunt în medie de aproximativ două ori mai mari decât cele din China, susținând o piață robustă pentru figurinele Labubu second-hand.

Trebuie să intrăm pe Facebook Marketplace și să cunoaștem pe cineva care cunoaște pe cineva. Deci, de fapt, plătim pentru oportunitatea de a o cumpăra”, a spus Horres, mama texană. „Ei cumpără cutii mari, le deschid și le vând una câte una, la 60 de dolari bucata.”

Horres înțelege de ce mulți utilizatori de social media urmăresc vedetele care atârnă figurine Labubu de gențile lor Hermès Birkin, ca o dovadă a statutului social și a faptului că sunt la modă. Dar pentru ea, Lafufu a revenit la esența păpușii – o jucărie.

„Nu vreau să fac parte din tendința Birkin și Labubu; vreau să fac parte din tendința Lafufu și Birkin de la Walmart”, a spus Horres.

Un comerț profitabil

Un producător de jucării din Dongguan, Guangdong, a declarat pentru CNN că, la vârful cererii din iulie, a vândut între 150.000 și 160.000 de jucării Labubu contrafăcute, obținând profituri de până la 2 milioane de yuani (278.000 de dolari).

„Mulți fani nu au reușit să pună mâna pe Labubu, chiar și cei care au încercat din greu”, a declarat un director de vânzări din fabrică, care a refuzat să-și dezvăluie numele din cauza caracterului sensibil al afacerii sale. „De aceea au apelat la Lafufu.”

Managerul a spus că jucăriile Labubu contrafăcute din fabrica lor sunt expediate în toată China, precum și în Europa și Asia de Sud-Est. Dar majoritatea ajung în Statele Unite, care reprezintă singure peste 40% din exporturile fabricii.

China rămâne cea mai importantă sursă mondială de produse contrafăcute, chiar dacă autoritățile intensifică urmăririle penale.

Numai în SUA, produsele contrafăcute și piratate din China au reprezentat 84% din valoarea și 90% din cantitatea acestor produse confiscate de autoritățile americane în 2023, potrivit unei analize de piață din 2024 publicată de reprezentantul comercial al SUA.

Anul trecut, Parchetul Popular Suprem al Chinei a raportat că a urmărit penal 21.404 persoane pentru producerea și vânzarea de produse contrafăcute și neconforme cu standardele. Cu toate acestea, valul de falsuri nu dă semne de încetinire.

Fabrica din Dongguan produce nu numai „Labubu”, ci și o variantă numită „Lagogo” – un Labubu care cântă și dansează, cu urechi luminate – care se vinde cu doar 18,8 yuani (aproximativ 2,60 dolari). Vânzările lunare ajung la 30.000-40.000 de unități, a declarat directorul de vânzări.

Cu toate acestea, directorul fabricii a făcut o distincție între cele două. „Lagogo nu este, evident, Labubu. Dar Lafufu arată aproape la fel, iar asta ține de proprietatea intelectuală, ceea ce este cu totul altă poveste. Guvernul ia măsuri împotriva pirateriei și respectă drepturile de marcă”, a spus el.

O „formă de rebeliune”

Autoritățile vamale din mai multe aeroporturi chineze au confiscat zeci de mii de păpuși Lafufu destinate exportului începând din luna iunie. Administrația vamală a declarat că aceste păpuși și ambalaje utilizau logo-ul „Pop Mart” fără autorizație, ceea ce constituie o încălcare a drepturilor de marcă ale companiei.

Atât departamentele guvernamentale, cât și autoritățile locale de reglementare a pieței și-au intensificat eforturile pentru a combate afacerile piratate cu Labubu, potrivit ziarului oficial al Administrației Naționale a Proprietății Intelectuale din China, la începutul lunii iulie.

Pop Mart a depus o cerere de înregistrare a mărcii comerciale „Lafufu”, așa cum se arată pe platforma de informații corporative Qichacha, ceea ce este considerat o măsură defensivă împotriva avalanșei de copii.

Pe fondul intensificării represiunii, doi producători Lafufu din China au declarat pentru CNN la începutul lunii iulie că au auzit despre „reținerea” unor colegi, așa că de atunci au adoptat o atitudine mai discretă.

Piața stradală plină cu genți și genți Lafufu din provincia Hebei a fost curățată de autoritățile locale pe 2 iulie, potrivit publicației de stat Red Star News.

Dar atâta timp cât cumpărători precum Mao Mao au bani de cheltuit pe Labubu drăguțe – chiar dacă nu sunt autentice –, piața falsurilor ar putea exista încă o perioadă.

„Contrafaceri sunt foarte bine făcute acum – unele costă doar câteva zeci de yuani și arată aproape la fel, cu o manoperă similară – așa că de ce să nu le cumpăr pe cele mai ieftine?”

Mao a recunoscut că s-a săturat de marketingul agresiv pentru produsele originale.

„Cumpărarea de Lafufu este modul meu de a mă revolta.”

Notă: Traducere realizată cu Deepl.com