Potrivit unui sondaj, 67% din populația lumii arabe consideră ca fiind „rezistență legitimă” actele împotriva Israelului comise de teroriștii Hamas în 7 octombrie 2023

Un nou sondaj de opinie realizat de Centrul Arab pentru Cercetare și Studii Politice a fost publicat în 10 ianuarie, 2024, conform TheJerusalemPost. Sondajul, care a colectat date de la 8.000 de respondenți arabi din 16 țări, a avut ca scop să determine modul în care populațiile arabe percep războiul dintre Israel și Hamas.

Respondenții din 16 țări arabe diferite au răspuns la întrebări referitoare la ceea ce cred despre gruparea teroristă Hamas, și-au expus părerea despre Iran și țările occidentale, precum și despre acțiunile necesare din partea statelor arabe.

Printre numeroasele constatări ale sondajului s-a remarcat faptul că 67% dintre respondenți au perceput atacul din 7 octombrie al teroriștilor Hamas drept „o operațiune de rezistență legitimă”. De menționat că în sondaj atacul a fost catalogat ca „operațiunea militară desfășurată de Hamas”. Rezultatele sondajului arată că 19% dintre respondenți au răspuns că atacul a fost legitim, dar „cu defecte”, 3% au spus că a fost legitim, dar „a implicat acte odioase sau criminale” și doar 5% au numit atacul „ilegitim”.

În timp ce mulți respondenți au văzut atacul Hamas asupra Israelului ca pe un război de reprezentare a Iranului, doar 2% dintre ei au fost de acord, în timp ce 35% dintre respondenții arabi și-au declarat convingerea că motivul numărul unu din spatele atacului a fost „ocupația israeliană continuă a teritoriului palestinian”. Al doilea motiv cel mai des invocat a fost „apărarea Moscheii al-Aqsa împotriva atacurilor”, pe care 24% dintre respondenți l-au afirmat ca fiind motivul Hamas.

Moscheea al-Aqsa a fost o sursă de tensiuni între palestinieni și israelieni, deoarece este situată deasupra Muntelui Templului, un loc sfânt atât pentru evrei, cât și pentru creștini. În timp ce nemusulmanii au acum permisiunea de a merge la locul lor sfânt prin Poarta Morilor, le este interzis să se roage acolo, ceea ce a creat o tensiune sporită. Activiștii evrei au încercat în repetate rânduri să se roage în acest loc, ceea ce s-a soldat cu o escaladare a conflictului

24% dintre respondenți au susținut că apărarea moscheii a fost cel mai important motiv din spatele atacului Hamas. O rachetă transmisă de Hamas ar fi căzut pe locul sfânt, în decembrie, dacă sistemul Iron Dome al Israelului nu ar fi împiedicat atacul.

Doar 8% dintre respondenți au considerat că „blocada asupra Fâșiei Gaza” ar fi principalul motiv al atacului Hamas, iar alți 12% au afirmat că acesta a fost al doilea motiv ca importanță. Reamintim, Israelul și-a retras cetățenii din Gaza în 2005, creând un teritoriu separat care a fost preluat de Hamas în 2006. Gaza se învecinează atât cu Israelul, cât și cu Egiptul, iar punctele de trecere sunt puternic supravegheate de ambele țări. Înainte de 7 octombrie, palestinienilor li se permitea să intre în Israel cu documente corespunzătoare pentru muncă, tratamente medicale sau din alte motive.

În cadrul acordului de masă, 92% dintre respondenți au exprimat un sentiment de solidaritate cu populația palestiniană din Gaza. În plus, 69% dintre respondenți au declarat că îi susțin atât pe palestinieni, cât și pe teroriștii Hamas. Doar 1% au declarat că nu au avut sentimente de solidaritate cu palestinienii și 23% au declarat că au avut sentimente de solidaritate față de palestinieni, dar s-au opus Hamas.

Întrebați despre răspunsurile puterilor regionale și internaționale în privința războiului din Gaza, 94% s-au raportat negativ la poziția Statelor Unite, iar 82% au precizat că poziția SUA e proastă. Aceeași tendință a continuat și în cazul altor țări occidentale, 79%, 78% și 75% dintre respondenți considerând negative pozițiile Franței, Regatului Unit și Germaniei.

Într-un alt sondaj, 81% dintre respondenți au declarat că nu cred că SUA sunt serioase în ceea ce privește crearea unui stat palestinian, iar 77% dintre respondenți au numit SUA și Israelul drept amenințare la adresa securității și stabilității regiunii.

Secretarul de stat american Antony Blinken a continuat să pledeze pentru un stat palestinian chiar zilele trecute, susținând că aceasta este cea mai bună modalitate de a marginaliza Iranul.

În plus, în timp ce un sondaj din luna mai a constatat că peste jumătate dintre palestinieni doreau o soluție cu două state, un sondaj din noiembrie realizat de Arab World for Research and Development a constatat că peste 70% dintre palestinieni susțin doar un stat palestinian singular, fără un stat evreiesc.

Opinia populației arabe cu privire la Iran, Turcia, Rusia și China este mai împărțită, 48%, 47%, 41% și 40% din respondenți percepând aceste țări în mod pozitiv.

Întrebați ce măsuri ar trebui să ia guvernele arabe ca răspuns la război, 36% dintre respondenți au declarat că guvernele arabe ar trebui să suspende toate relațiile sau procesele de normalizare cu Israelul, iar alți 14% au spus că ar trebui să se trimită ajutoare în Gaza fără aprobarea Israelului.

Alți 29% dintre respondenți au sugerat că țările arabe ar trebui fie să „ofere ajutor militar pentru Gaza”, fie să „anunțe mobilizarea militară” împotriva Israelului.