G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Polonia redeschide graniţa cu Belarus, închisă din motive de securitate

Sursa foto: Twitter/Mariusz Błaszczak

Polonia redeschide graniţa cu Belarus, închisă din motive de securitate

Articole23 Sep • 75 vizualizări 0 comentarii

Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi că ţara sa îşi va redeschide săptămâna aceasta graniţa cu Belarus, după ce fusese închisă la începutul lunii septembrie ca răspuns la exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Exerciţiile militare Zapad-2025, desfăşurate în perioada 12-16 septembrie, au stârnit îngrijorare în Polonia şi în statele baltice, toate ţări membre ale NATO şi Uniunii Europene.

Belarus, fostă republică sovietică, este un aliat cheie al Rusiei, care a folosit teritoriul belarus pentru a lansa ofensiva împotriva Ucrainei în februarie 2022.

„Sfârşitul acestor exerciţii reduce, nu aş spune chiar elimina, însă reduce diversele riscuri legate de atitudinea agresivă a vecinilor noştri estici”, le-a declarat premierul polonez jurnaliştilor.

„Aşadar, în noaptea de miercuri spre joi, la miezul nopţii, punctele de trecere a frontierei vor fi redeschise”, a spus el, subliniind că „dacă este necesar, dacă tensiunile sau comportamentul agresiv din partea anumitor vecini escaladează, nu vom ezita să luam decizia de a le închide din nou”.

„Însă, deocamdată, se pare că aceste motive directe au dispărut”, a adăugat el.

O importantă rută comercială chineză către UE trece pe la graniţa dintre Belarus şi Polonia, iar închiderea acesteia a condus, printre altele, la oprirea traficului feroviar chinez.

În timpul unei vizite la Varşovia, pe 15 septembrie, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a fost „informat” de către omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, despre motivele închiderii frontierei, a anunţat atunci un purtător de cuvânt al Ministerului polonez de Externe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Ionuț Moșteanu, despre doborârea dronelor pe teritoriul Ucrainei: Este o discuție mai veche pe care Ucraina a insistat, dar NATO a spus că nu intră în spațiul ucrainean. Alianța își apără teritoriul

Articole22 Sep • 200 vizualizări
0 comentarii

Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry

Articole21 Sep • 221 vizualizări
0 comentarii

BREAKING Zelenski declară că Ucraina discută coordonarea cu Polonia și România pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice

Articole20 Sep • 14.654 vizualizări
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.