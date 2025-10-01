G4Media.ro
Polonia prelungeşte controalele la frontierele cu Germania şi Lituania până în aprilie…

sursa foto: ELVIS BARUKCIC / AFP

Polonia prelungeşte controalele la frontierele cu Germania şi Lituania până în aprilie 2026

Polonia va prelungi controalele la frontierele cu Germania şi Lituania, reintroduse în vara acestui an, până pe 4 aprilie 2026, a anunţat miercuri Ministerul de Interne de la Varşovia, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Polonia a introdus controale temporare la frontierele cu Germania şi Lituania în iulie, după ce alte câteva ţări ale Uniunii Europene au adoptat măsuri similiare de reintroducere a controalelor la graniţă pentru a stopa migraţia ilegală.

Polonia se confruntă cu o criză a migranţilor orchestrată de Belarus şi Rusia la frontiera sa de est din 2021. Ambele ţări neagă că ar încuraja migranţii să treacă graniţa.

Controalele la frontieră au fost reintroduse pentru o perioadă iniţială de o lună şi apoi prelungite pentru încă două luni în august.

Ministerul de Interne polonez a confirmat pentru Reuters că noua prelungire va intra în vigoare pe 5 octombrie şi va dura până pe 4 aprilie 2026.

„Prelungim controalele la frontierele cu Germania şi Lituania pentru a monitoriza ruta de migraţie care duce din ţările baltice, prin Polonia, către Europa de Vest”, a declarat ministrul de interne, Marcin Kierwinski, într-un comunicat.

„Reţinem persoane care încearcă să introducă ilegal migranţi în Occident”, a mai spus el.

Ministerul a declarat că, în primele opt luni ale anului 2025, au fost înregistrate aproape 25.000 de tentative de trecere ilegală a frontierei la graniţa dintre Polonia şi Belarus.

Grănicerii au reţinut aproape 500 de cetăţeni ai unor ţări terţe care au trecut ilegal graniţa din Lituania în Polonia, a precizat acesta.

Peste 2.100 de persoane au fost reţinute pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei din Polonia în Germania, inclusiv aproape 550 de străini care trecuseră anterior ilegal graniţa dintre Polonia şi Belarus.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.