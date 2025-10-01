Polonia prelungeşte controalele la frontierele cu Germania şi Lituania până în aprilie 2026

Polonia va prelungi controalele la frontierele cu Germania şi Lituania, reintroduse în vara acestui an, până pe 4 aprilie 2026, a anunţat miercuri Ministerul de Interne de la Varşovia, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Polonia a introdus controale temporare la frontierele cu Germania şi Lituania în iulie, după ce alte câteva ţări ale Uniunii Europene au adoptat măsuri similiare de reintroducere a controalelor la graniţă pentru a stopa migraţia ilegală.

Polonia se confruntă cu o criză a migranţilor orchestrată de Belarus şi Rusia la frontiera sa de est din 2021. Ambele ţări neagă că ar încuraja migranţii să treacă graniţa.

Controalele la frontieră au fost reintroduse pentru o perioadă iniţială de o lună şi apoi prelungite pentru încă două luni în august.

Ministerul de Interne polonez a confirmat pentru Reuters că noua prelungire va intra în vigoare pe 5 octombrie şi va dura până pe 4 aprilie 2026.

„Prelungim controalele la frontierele cu Germania şi Lituania pentru a monitoriza ruta de migraţie care duce din ţările baltice, prin Polonia, către Europa de Vest”, a declarat ministrul de interne, Marcin Kierwinski, într-un comunicat.

„Reţinem persoane care încearcă să introducă ilegal migranţi în Occident”, a mai spus el.

Ministerul a declarat că, în primele opt luni ale anului 2025, au fost înregistrate aproape 25.000 de tentative de trecere ilegală a frontierei la graniţa dintre Polonia şi Belarus.

Grănicerii au reţinut aproape 500 de cetăţeni ai unor ţări terţe care au trecut ilegal graniţa din Lituania în Polonia, a precizat acesta.

Peste 2.100 de persoane au fost reţinute pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei din Polonia în Germania, inclusiv aproape 550 de străini care trecuseră anterior ilegal graniţa dintre Polonia şi Belarus.