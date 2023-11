Poliția din Irlanda de Nord crede că fotografia unui bărbat cu un costum Hamas la o paradă de Halloween ar putea fi generată de inteligenta artificiala

Poliția din Irlanda de Nord a declarat joi, 2 noiembrie, că o imagine postată pe rețelele de socializare care pare să arate o persoană îmbrăcată ca un membru al Hamas, la o paradă de Halloween, este falsă, fiind probabil generată de inteligența artificială, scrie Le Figaro.

Imaginea în cauză arată o persoană din Londonderry purtând o armă falsă, o ținută de luptă cu steagul palestinian, o cagulă și o bentiță pe cap cu numele mișcării islamiste, scris în arabă. Hamas este clasificată ca organizație teroristă în Marea Britanie. Poliția din oraș a declarat că un apel la martori s-a dovedit a fără succes.

🇬🇧‼️ How a man in Northern Ireland dressed up for Halloween.

Halloween supposed to be scary, I guess.

Right? pic.twitter.com/nqqymdScHI

— Lord Bebo (@MyLordBebo) November 2, 2023