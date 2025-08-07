Polemica Ter Stegen – Barcelona se intensifică: Clubul l-a deposedat pe portar de banderola de căpitan

Marc-André Ter Stegen, aflat sub investigație disciplinară și într-o continuă polemică cu FC Barcelona, a fost deposedat temporar de banderola de căpitan a echipei Blaugrana. Germanul, pe care clubul catalan încearcă să-l îndepărteze, a fost înlocuit de Ronald Araujo.

Marc-André Ter Stegen a fost demis din funcția de căpitan al FC Barcelona. Într-un comunicat publicat joi, clubul catalan a anunțat că-l eliberează pe german din aceste funcții, în contextul unei proceduri disciplinare lansate marți.

„În urma procedurii disciplinare deschise împotriva jucătorului Marc-André ter Stegen și în așteptarea unei rezoluții definitive a acestei situații, clubul, în acord cu Direcția Sportivă și staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar funcția de căpitan al primei echipe”, a transmis Barcelona.

Ter Stegen (33 de ani) este împins spre plecare după achiziționarea tânărului Joan Garcia și prelungirea contractului veteranului Wojciech Szczesny. Accidentat în mod repetat în ultimele două sezoane, a fost operat la spate la sfârșitul lunii iulie, într-o clinică din Bordeaux. De atunci, a intrat în conflict cu conducerea clubului, refuzând ca Barcelona să-i transmită dosarul medical către La Liga pentru ca autoritatea să poată evalua durata indisponibilității sale.

Între timp, Liga și sindicatul jucătorilor spanioli i-au dat dreptate germanului. Pentru a-l înlocui, FC Barcelona i-a oferit banderola lui Ronald Araujo, care era până acum vice-căpitan.