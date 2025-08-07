G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Polemica Ter Stegen – Barcelona se intensifică: Clubul l-a deposedat pe portar…

Marc-Andre Ter Stegen ridicând trofeul Supercupei Spaniei în tricoul Barcelonei
Sursa foto:: Xavi Bonilla/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Polemica Ter Stegen – Barcelona se intensifică: Clubul l-a deposedat pe portar de banderola de căpitan

Sportz7 Aug 0 comentarii

Marc-André Ter Stegen, aflat sub investigație disciplinară și într-o continuă polemică cu FC Barcelona, a fost deposedat temporar de banderola de căpitan a echipei Blaugrana. Germanul, pe care clubul catalan încearcă să-l îndepărteze, a fost înlocuit de Ronald Araujo.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Marc-André Ter Stegen a fost demis din funcția de căpitan al FC Barcelona. Într-un comunicat publicat joi, clubul catalan a anunțat că-l eliberează pe german din aceste funcții, în contextul unei proceduri disciplinare lansate marți.

„În urma procedurii disciplinare deschise împotriva jucătorului Marc-André ter Stegen și în așteptarea unei rezoluții definitive a acestei situații, clubul, în acord cu Direcția Sportivă și staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar funcția de căpitan al primei echipe”, a transmis Barcelona.

Ter Stegen (33 de ani) este împins spre plecare după achiziționarea tânărului Joan Garcia și prelungirea contractului veteranului Wojciech Szczesny. Accidentat în mod repetat în ultimele două sezoane, a fost operat la spate la sfârșitul lunii iulie, într-o clinică din Bordeaux. De atunci, a intrat în conflict cu conducerea clubului, refuzând ca Barcelona să-i transmită dosarul medical către La Liga pentru ca autoritatea să poată evalua durata indisponibilității sale.

Între timp, Liga și sindicatul jucătorilor spanioli i-au dat dreptate germanului. Pentru a-l înlocui, FC Barcelona i-a oferit banderola lui Ronald Araujo, care era până acum vice-căpitan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.