Poate influența Donald Trump alegerile franceze și europene?

Analiză LE POINT (Franţa), via Rador:

Un raport al unui think-tank avertizează asupra influenței crescânde și a manevrelor deliberate ale președintelui american de a influența politicile europene.

Raportul compară situația Europei cu cea a protagonistului din „The Truman Show”. Potrivit acestui raport, liderii europeni cheltuiesc prea multă energie reacționând la crizele provocate de Donald Trump și aliații săi (italianca Giorgia Meloni, slovacul Robert Fico, ungurul Viktor Orban și polonezul Karol Nawrocki).

Aceștia îi fac jocul președintelui american, permițându-i, prin amenințări vamale și declarații furtunoase, să deplaseze metodic și implacabil centrul de greutate ideologic al politicii europene către mișcarea sa, MAGA.

Raportul, publicat marți, 23 septembrie, este realizat în comun de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) – care se declară principalul centru paneuropean de cercetare și influență – și de Fundația Culturală Europeană, o fundație culturală independentă.

Intitulat „Reality TV Show: De ce Europa nu trebuie să cedeze în fața războiului cultural al lui Trump”, acesta examinează metodele folosite de Trump și administrația sa pentru a modela o Europă după chipul și asemănarea lor.

Pentru a face acest lucru, una dintre pârghiile de acțiune ale fostului candidat la reality show este de a se amesteca în alegerile europene, sprijinindu-și aliații politici și pe cei care îi împărtășesc ideologia.

Conform raportului, Polonia este un exemplu excelent în acest sens: Casa Albă l-a găzduit acolo pe Karol Nawrocki, candidatul naționalist la președinție, și a promovat întâlnirea pe rețelele de socializare.

Mai mult, în timpul Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare [cunoscută sub numele de CPAC, o întâlnire politică organizată de Uniunea Conservatoare Americană], care a avut prima sa ediție în Polonia în mai 2025, secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, și-a arătat, de asemenea, sprijinul pentru Nawrocki și a legat în mod explicit viitorul sprijin militar american acordat țării de alegerea sa. Iar naționalistul a fost într-adevăr ales președinte pe 6 august.

Potrivit studiului, „în Polonia, interferența trumpistă ar fi putut avea consecințe mai semnificative”.

Raportul pune sub semnul întrebării o posibilă repetare a acestei interferențe în Franța, pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din 2027.

Amintind condamnarea Marinei Le Pen în afacerea asistenților parlamentari ai Frontului Național (acum Reuniunea Națională) și descalificarea sa ulterioară, autorii săi subliniază sprijinul lui Donald Trump pentru partidul francez de extremă dreaptă: pe rețelele sale de socializare, acesta a clamat în mod special „Eliberați-o pe Marine Le Pen!” și a denunțat o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva candidatei naționaliste.

Și Marine Le Pen nu aplaudase, în februarie 2025, la o reuniune a liderilor europeni de extremă dreaptă la Madrid, după realegerea lui Trump, un „punct de cotitură global” și „dispariția aproape totală de pe ecrane” a Ursulei von der Leyen?

Prin simpla producere a acestui eveniment, a doua președinție a lui Donald Trump a normalizat ceea ce, în urmă cu doar câțiva ani, ar fi părut radical și a legitimat poziții extreme – printre altele, în ceea ce privește imigrația, clima, drepturile femeilor și drepturile minorităților.

Mai mult, Donald Trump nu numai că îi susține pe populiștii europeni de extremă dreaptă, dar le oferă și o infrastructură critică pentru a le infuza ideile naționaliste – „conferințe, ecosisteme media, finanțatori și avangarde ideologice care susțin formarea unei ‘MAGA internaționale’ „, cum ar fi CPAC, precizează raportul.

O altă dimensiune importantă a infiltrării lui Trump pe scena europeană: slăbirea Bătrânului Continent prin „umilințe simbolice, invitații ignorate, așteptări de conformism sau compromisuri dezavantajoase”, ducând la o slăbire a Europei ca actor autonom și puternic în relațiile geopolitice și economice globale.

O atitudine la care europenii răspund, conform raportului, cu „obedienţă” și „lingușire”, „probabil pentru a-l îmbuna pe Trump”.

Însă, pentru cercetătorii de la ECFR și de la Fundația Culturală Europeană, acest răspuns riscă să conducă Europa spre o „internalizare a umilințelor”, acceptând un statut redus de „subordonată” a Statelor Unite și văzându-și credibilitatea subminată. Mai rău, aceste atacuri ar putea slăbi valorile europene.

De altfel, nu sunt aceste valori un alt domeniu atacat de Donald Trump? Se pare că împingerea peste Atlantic a valorilor conservatoare dragi mișcării Maga este una dintre prioritățile administrației Trump.

Potrivit acestui studiu, un moment întruchipează perfect declarația deschisă de război cultural a Statelor Unite împotriva Europei: acuzația formulată de JD Vance la Conferința de Securitate de la München din 2025.

În discursul său, vicepreședintele nord-american a dat asigurări că Bătrânul Continent „se îndepărtează de valorile fundamentale comune”, prezentând astfel relațiile dintre cele două continente din perspectiva unor „valori divizate” și făcând din libertatea de exprimare punctul de raliere pentru partidele care susțin cauza MAGA în Europa.

Un alt exemplu al acestui război al valorilor, inițiat și apoi purtat de administrația Trump, este declarația publicată pe un site web al guvernului de Samuel Samson, membru al Departamentului de Stat al SUA, către „aliații civilizației din Europa”.

El critică un presupus „focar de cenzură digitală, migrație în masă, restricții asupra libertății religioase și alte atacuri la adresa autoguvernării democratice” în Europa și afirmă: „De aceea, administrația Trump trage un semnal de alarmă în Europa.

În discursul său de la Conferința de Securitate de la München din acest an, vicepreședintele Vance a clarificat motivul: ‘Ceea ce mă îngrijorează este amenințarea internă, retragerea Europei de la unele dintre valorile sale cele mai fundamentale, valori împărtășite cu Statele Unite’ „.

Cu toate acestea, studiul garantează că nu este pierdută orice speranță și că există deja condiții pentru ca Europa să își schimbe strategia. Un sentiment de apartenență la spațiul european, aderarea la valori comune, un viitor comun și încrederea cetățenilor… Raportul se bazează pe mai multe sondaje care arată că, în aproape toate statele membre, cetățenii sunt atașați de UE.

Consiliul European pentru Relații Externe și Fundația Culturală Europeană sugerează apărarea clară a valorilor europene, rezistența la tentația de a se alinia cu extrema dreaptă și MAGA pentru a mulțumi un presupus electorat, încetarea flatării Statelor Unite ale lui Donald Trump și consolidarea capacităților continentului în domeniul apărării, tehnologiei și energiei.

