Platforma TikTok a închis zeci de conturi din cauza ingerințelor în alegerile din Cehia / Asemănările cu România / Votul are loc vineri, 3 octombrie și sâmbătă, 4 octombrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Platforma de partajare video TikTok, deținută de China, a eliminat zeci de conturi raportate pentru că ar fi încercat să intervină în alegerile parlamentare din Cehia care au loc vineri și sâmbătă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cercetătorii au semnalat sute de conturi pe TikTok care manifestau un comportament neautentic, iar platforma a eliminat zeci, a declarat Oficiul Ceh de Telecomunicații pentru Politco.

Campania electorală din Cehia a fost afectată de știri false și propagandă, tacticile variind de la site-uri de dezinformare care traduc conținut direct din surse rusești sancționate, până la roboți (boți) care imitau candidații pe rețelele sociale.

Rețeaua locală de cercetare Online Risk Labs a declarat că a găsit 286 de conturi pe TikTok cu „o acoperire cumulată de 5 până la 9 milioane de vizualizări pe săptămână”, depășind-o pe cea a multor lideri de partide politice. Aceste conturi păreau să susțină partide extremiste precum formațiunea de extremă-dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD) sau formațiunea de extremă-stânga Destul! (Stačilo!).

Ambele partide ar putea, pentru prima dată de la căderea comunismului în 1989, să ajungă direct la guvernare — sau să ofere sprijin partidului populist de dreapta ANO al lui Andrej Babiš, care conduce în sondaje.

„Conținutul include, de exemplu, glorificarea lui Vladimir Putin, dezinformare și narațiuni care legitimează agresiunea Rusiei în Ucraina, precum și demonstrații ale puterii armatei ruse”, a precizat Online Risk Labs.

Începând cu 1 august, TikTok a eliminat în mod proactiv 98,5% din conținutul care încalcă regulile sale privind integritatea electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligența artificială, precum și 46 de conturi care pretindeau a fi oficiali, a declarat platforma pentru Politco despre alegerile din Cehia.

„Am implementat în mod proactiv măsuri suplimentare de siguranță și securitate înainte de alegerile din Cehia, inclusiv un Centru Electoral în aplicație pentru a oferi acces la informații sigure despre vot”, a spus TikTok.

Aproximativ 2,5 milioane de persoane folosesc TikTok în Cehia, o proporție mult mai mică decât în România, unde alegerile prezidențiale de anul trecut au fost anulate după ce candidatul ultranaționalist și eurosceptic Călin Georgescu a apărut de nicăieri și a câștigat primul tur, fiind susținut de conținutul de pe TikTok, amintește publicația citată.

Comisia Europeană a participat la o masă rotundă cu giganții tehnologici Google, Meta, Microsoft, TikTok și X, organizată de oficiul ceh de telecomunicații pe 29 august, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier.

Platformele „și-au declarat disponibilitatea de a răspunde la posibile incidente”, a menționat oficiul ceh de telecomunicații, dar a subliniat responsabilitatea Comisiei în privința riscurilor sistemice.