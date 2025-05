Planuri de suveranitate. Alberta vrea separarea de Canada

Premierul provinciei Alberta a declarat că va organiza un referendum privind separarea de Canada anul viitor, dacă o petiție inițiată de cetățeni va atinge numărul necesar de semnături. Această amenințare internă la adresa suveranității Canadei vine în contextul în care tarifele impuse de președintele Donald Trump și declarațiile repetate ale republicanului de anexare a țării frunzei de arțar ca “al 51-lea stat” al Americii au deteriorat legăturile tradițional strânse dintre cele două națiuni.

Planuri de suveranitate

Premierul provinciei Alberta, una dintre cele mai bogate provincii canediene datorită resurselor sale naturale, în special petrol și gaze naturale, a declarat luni că va organiza un referendum privind separarea de Canada anul viitor, dacă o petiție inițiată de cetățeni va atinge numărul necesar de semnături.

Într-un discurs transmis în direct, Danielle Smith a afirmat că, personal, nu susține ieșirea provinciei din Canada și și-a exprimat speranța într-o “cale de urmat” pentru o Alberta puternică și suverană în cadrul unei Canade unite.

“Locuitorii Albertei au fost întotdeauna canadieni loiali, mândri și generoși. Noi iubim Canada. Am luptat în războaie și am murit apărând Canada. Ne-am deschis larg porțile pentru milioane de canadieni aflați în căutare de oportunități – mulți dintre ei au rămas și au devenit locuitori ai Albertei, iar alții s-au întors acasă, în provincia natală. Toți au fost primiți cu brațele deschise,” a spus Smith.

Lidera provinciei din vestul Canadei a afirmat că Alberta a contribuit “cu sute de miliarde de dolari în plus la bugetul federal, sume folosite în alte regiuni ale țării, față de cât vom primi vreodată în beneficii. Am permis ca acest lucru să se întâmple pentru că, sincer, știm cât de binecuvântată este provincia noastră cu o bogăție de resurse naturale pe care nicio altă țară de pe Pământ nu o posedă – și ne dorim ca toți prietenii, familiile și concetățenii noștri canadieni din întreaga țară să beneficieze de asta.”

Smith a afirmat că cei din Alberta “nu cer tratament special și nici ajutoare. Vrem doar să fim liberi. Liberi să dezvoltăm și să exportăm acea incredibilă bogăție de resurse pe care o avem, în beneficiul familiilor noastre și al generațiilor viitoare. Liberi să urmărim oportunități ghidați de idealurile antreprenoriatului, muncii asidue și inovației – valori care au devenit sinonime cu numele provinciei noastre. Libera alegere privind modul cel mai potrivit de a oferi servicii esențiale precum sănătatea, educația și alte servicii sociale – chiar dacă acestea sunt organizate diferit față de viziunea guvernului de la Ottawa. “Puternici și liberi” nu este doar motto-ul provinciei noastre – el reprezintă cine suntem și cum ne dorim să trăim, ca popor.”

Smith a spus că, tocmai din aceste motive, locuitorii din Alberta “sunt atât de frustrați de direcția în care se îndreaptă țara noastră,” adăugând că “în ultimii zece ani, guvernele liberale care s-au succedat la Ottawa – sprijinite de aliații lor din Partidul Noii Democrați – au declanșat un adevărat val de legi, politici și atacuri politice îndreptate direct împotriva economiei libere a Albertăi și, în esență, împotriva viitorului și mijloacelor de trai ale locuitorilor noștri.”

În acest context, ea a enumerat:

· Blocarea construcției de noi oleoducte prin legea C-69

· Anularea a numeroase proiecte petroliere și gaziere

· Interzicerea petrolierelor care ar fi fost necesare pentru a transporta aceste resurse către noi piețe

· Impunerea unei limite suplimentare asupra producției de petrol și gaze

· Impunerea unei taxe pe carbon copleșitoare pentru industrie, ceea ce face imposibilă dezvoltarea de noi proiecte energetice și agricole fără subvenții masive din partea guvernelor provinciale – subvenții pe care guvernul de la Ottawa nu le-a oferit, iar contribuabilii candieni nu și le pot permite

În opinia lui Smith, “acest asalt asupra energiei, agriculturii și dezvoltării resurselor naturale a speriat investitorii globali, ducând la pierderi de peste o jumătate de trilion de dolari – investiții și locuri de muncă care au părăsit Alberta și Canada în favoarea unor piețe mai atractive, precum Statele Unite, Asia sau Orientul Mijlociu.”

Premierul provinciei Alberta a mai declarat că “din cauza taxelor mari pe carbon, a birocrației sufocante și a incertitudinii și haosului generate de aceste politici federale și altele asemenea,” Canada nu mai este privită “ca un loc atrăgător pentru investiții în dezvoltarea resurselor, industrie sau agricultură.”

“Canada a ajuns pe ultimul loc în ceea ce privește creșterea economică dintre toate națiunile industrializate. Lumea ne privește de parcă ne-am pierdut mințile. Avem cele mai abundente și accesibile resurse naturale de pe planetă – și totuși le ținem captive, vânzând ceea ce reușim să producem unui singur client, aflat la sud de granița noastră, în timp ce regimuri dictatoriale poluante profită în locul nostru,” a spus Smith.

Lidera Albertei a afirmat că “aceste atacuri asupra provinciei noastre, venite chiar din partea propriului nostru guvern federal, au devenit de nesuportat” și a acuzat Ottawa de continuarea “politicilor destructive.”

Smith a remarcat că “am luptat cu furie împotriva acestor atacuri din partea (guvernului de la) Ottawa și am câștigat câteva bătălii importante, dar oportunitățile pierdute, locurile de muncă și viitorul a atâtor locuitori din Alberta au un cost mare și sunt demoralizante – la fel ca și numărul tot mai mare de politicieni din est care aleg să demonizeze și să vizeze deschis Alberta pentru câștiguri politice.

De aceea, o mare majoritate a locuitorilor din Alberta sunt profund frustrați de rezultatele alegerilor federale de săptămâna trecută.

Nu este vorba despre faptul că candidatul și partidul nostru preferat au pierdut. Asta se întâmplă într-o democrație.

Ci despre faptul că același guvern liberal, cu aproape toți miniștrii responsabili de inflația națională, criza locuințelor, criminalitatea și bugetul, și care a supravegheat atacul asupra economiei provinciale în ultimii zece ani – a fost adus din nou la putere.”

Smith s-a întâlnit cu premierul Carney și a spus că acesta “a spus câteva lucruri promițătoare despre schimbarea direcției politicilor guvernamentale anti-resurse.”

Smith a declarat că guvernul său va desemna o echipă de negociere pentru a încerca să pună capăt politicilor federale care au iritat provincia de mult timp. De asemenea, va prezida un panel intitulat “Alberta Next,” care va organiza o serie de întâlniri publice pentru a asculta idei și nemulțumiri din partea locuitorilor din provincie.

În discursul său de luni, Smith a răspuns și frustărilor acelor locuitori din Alberta care vor separarea de Canada, afirmând că va organiza un referendum dacă se întrunește numărul necesar de semnături. Aceasta deși, a recunoscut ea, guvernul din Alberta nu va iniția un vot privind separarea de Canada și ea personal nu susține separarea: “Dacă există o petiție de referendum condusă de cetățeni, care reușește să adune numărul necesar de semnături pentru a solicita punerea unei astfel de întrebări pe un referendum, guvernul nostru va respecta procesul democratic și va include acea întrebare pe buletinul de vot al referendumului provincial din 2026.”

“Dacă Ottawa, din orice motiv, va continua să atace provincia noastră așa cum a făcut-o în ultimul deceniu, în cele din urmă va fi decizia locuitorilor din Alberta,” a spus ea. “Voi accepta judecata lor,” a adăugat Smith, spunând că acești locuitori ai Albertei “nu sunt trădători și nu ar trebui să fie tratați ca atare. Ei pur și simplu își iubesc provincia și familia și doresc un viitor mai bun decât cel pe care Ottawa îl oferă în acest moment.”

Context delicat

Discursul lui Smith privind un referendum privind posibila separare de Canada vine la doar o săptămână după ce prim-ministrul Mark Carney și Partidul Liberal au câștigat alegerile federale urmând să aibă un al patrulea mandat consecutiv în fruntea țării nord-americane.

Carney, văzut de mulți drept un “elitist” și un “globalist,” deconectat de la “omul de rând,” a câștigat alegerile cu o platformă anti-Trump, după ce mai multe declarații amenințătoare ale acestuia legate de anexarea Canadei au determinat opinia publică să-și modifice opțiunile politice.

Deși era de așteptat ca Partidul Conservator să revină la putere, Partidul Liberal a înregistrat o ascensiune istorică în sondaje după alegerea lui Carney în fruntea Partidului Liberal în martie, cea mai mare creștere de sprijin electoral din istoria țării.

“Liberalii au fost practic înviați din morți” datorită crizei create de Trump, a afirmat un analist politic canadian.

Comentatorii au notat că discursul lui Smith de luni survine în contextul în care președintele Trump continuă să amenințe Canada cu tarife și vorbește despre posibilitatea ca țara să devină al 51-lea stat al Statelor Unite.

Carney și Trump s-au întâlnit de altfel marți la Casa Albă, reuniune în cursul căreia premierul de la Ottawa a reiterat că țara sa nu este de vânzare, la care liderul american i-a răspuns: “Eu zic că niciodată să nu spuneți niciodată.”

“Încă cred asta, dar, știi, pentru tango e nevoie de doi,” a spus Trump, care a oferit un comentariu mai amplu despre o posibilă uniune politică nord-americană, numind granița dintre SUA și Canada o “linie artificială” și spunând că eliminarea acesteia ar duce la “o reducere masivă a taxelor” pentru amândouă țările.

“Când te uiți la acea formare frumoasă (pe hartă) când sunt împreună – eu sunt o persoană foarte artistică – dar când am văzut asta, am spus: ‘Așa trebuia să fie,’” a spus Trump. “Dar nu vom discuta asta decât dacă cineva vrea să o discute,” a adăugat el, completând: “Ar fi o căsnicie minunată pentru că sunt două locuri care se înțeleg foarte bine.”

Carney i-a răspuns că “Canada nu este de vânzare” și că opinia canadienilor despre a deveni cel de-al 51-lea stat al SUA “nu se va schimba.” “După cum știți din imobiliare, există locuri care nu sunt niciodată de vânzare,” a spus el.

Trump a răspuns: “Nu spune niciodată niciodată. Am avut multe, multe lucruri care nu păreau posibile și care s-au dovedit a fi posibile.”

Cu câteva momente înainte de întâlnirea cu Carney, Trump a trimis un mesaj sarcastic pe Truth Social, întrebându-se care este valoarea comerțului cu vecinul din nord al Americii.

“Vreau foarte mult să colaborez cu el, dar nu înțeleg un singur ADEVĂR simplu – De ce America subvenționează Canada cu 200 de miliarde de dolari pe an, în plus față de a le oferi PROTECȚIE MILITARĂ GRATUITĂ și multe alte lucruri?” a spus Trump. “Nu avem nevoie de mașinile lor, nu avem nevoie de energia lor, nu avem nevoie de lemnul lor, nu avem NEVOIE DE NIMIC din ceea ce au ei, cu excepția prieteniei lor, pe care sperăm să o menținem mereu. Ei, pe de altă parte, au NEVOIE DE TOT de la noi!” a scris președintele.

O provincie bogată

Potrivit celor de la TIME, Alberta este o provincie canadiană cu o populație de aproximativ 5 milioane de locuitori, situată la granița cu statul american Montana. Politica provinciei Alberta este marcată de o orientare conservatoare, cu un accent puternic pe resursele naturale și economia bazată pe energie.

De altfel, provincia este cunoscută pentru rezervele sale vaste de petrol și gaze naturale, iar extragerea de minerale, cariere și petrol și gaze reprezintă cea mai mare proporție a economiei provinciei, potrivit unui site guvernamental.

Alberta este un factor-cheie în economia Canadei, fiind principalul producător de combustibili fosili pentru consumul intern, reprezentând 84% din producția totală de țiței și 61% din producția totală de gaze naturale în 2023. În 2024, Alberta a fost a doua provincie după Ontario în ceea ce privește contribuțiile la creșterea PIB-ului.

De asemenea, PIB-ul pe cap de locuitor al Albertăi este cel mai ridicat dintre toate provinciile canadiene.

Provincia este considerată un bastion conservator: Smith face parte din Partidul Conservator Unit, care a condus guvernul provincial din 2019 și susține taxe mai mici și se opune taxei pe carbon. (Aceasta a fost introdusă de fostul premier liberal Justin Trudeau ca parte a eforturilor guvernului federal de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a combate schimbările climatice. Provincii precum Alberta, Saskatchewan și Ontario s-au opus vehement acestei politici, susținând că ea afectează disproporționat regiunile dependente de energie și crește costurile de trai)

Sub conducerea lui Smith, Alberta a contestat termenele de emisii net-zero impuse de guvernul federal și reglementările privind energia curată.

În linii mari, mulți locuitori din Alberta se opun guvernului național liberal, care conduce Canada din 2015 și care a promovat politici de mediu pe care localnicii le consideră dăunătoare pentru creșterea economică a provinciei, a precizat TIME.

Este separarea posibilă?

După alegerea lui Mark Carney și a liberalilor pentru un nou mandat în fruntea Canadei, sute de locuitori din Alberta s-au îndreptat către legislativul provincial din Edmonton pentru a protesta împotriva menținerii liberalilor la putere și pentru a mobiliza sprijin în favoarea separării. Potrivit radiodifuzorului public național Canadian Broadcasting Corporation (CBC), unii dintre protestatari au fost văzuți purtând steaguri ale Statelor Unite.

Aproape un sfert dintre locuitorii provinciei se identifică mai întâi ca aparținând Albertei și abia apoi ca canadieni. Iar unul din zece consideră că provincia lor ar fi mai puternică din punct de vedere economic ca parte a Statelor Unite, în timp ce alți doi din zece susțin un viitor ca stat independent, potrivit unui sondaj realizat după alegerile federale.

TIME a notat că sprijinul pentru un referendum privind suveranitatea a crescut considerabil în vestul Canadei, în urma alegerilor care au readus Partidul Liberal la putere la nivel național.

Comentatorii au reamintit că aceasta nu este prima dată când în Alberta apar apeluri la separrea de Canada, întrucât vestul Canadei are de zeci de ani nemulțumiri față de Canada centrală și guvernul federal. Potrivit CBC, au existat apeluri la separare în Alberta încă din anii 1970, în legătură cu diverse probleme interne.

Cu toate acestea, doar o singură provincie a organizat efectiv referendumuri privind separarea de Canada: Quebec, în 1980 și 1995, ambele arătând că majoritatea locuitorilor din provincia majoritar francofonă au preferat să rămână în cadrul federației canadiene.

Dacă rezultatele referendumului din 1980 au fost clare în favoarea rămânerii în cadrul Canadei, nu același lucru se poate spune despre consultarea din 1995. La întrebarea dacă Quebecul ar trebui să devină suveran, după ce oferă o propunere de parteneriat economic și politic cu Canada, 50,58% au votat împotrivă și 49,42% pentru, la o participare record de peste 93%.

Revenind la situația provinciei Alberta, TIME a notat că părăsirea Canadei nu este la fel de simplă precum un vot favorabil într-un referendum. Constituția canadiană nu permite separarea unilaterală. După eșecul referendumurilor din Quebec, guvernul federal a adoptat în anul 2000 Legea Clarității (Clarity Act), care stabilește modul în care trebuie abordate viitoarele referendumuri privind independența unei provincii.

Legea precizează că Camera Comunelor a Parlamentului federal (componentă principală a ramurii legislative federale cu un rol central în procesul democratic canadian, camera inferioară a Parlamentului are mai multă putere legislativă decât Senatul) este cea care decide dacă un referendum exprimă “o voință clară a unei majorități clare” a populației provinciei. Doar în acest caz, guvernul provincial poate începe negocieri cu guvernul federal pentru modificarea Constituției canadiene, proces necesar pentru o eventuală secesiune legală.

Smith a anticipat aceste discuții privind suveranitatea. Recent, guvernul său a introdus un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, ar reduce pragul necesar inițierii unui referendum provincial de către cetățeni.

Conform noii propuneri:

Ar fi necesară semnătura a 10% dintre alegătorii eligibili la alegerile generale precedente, față de 20% dintre alegătorii înregistrați, cum era până acum.

Perioada alocată pentru colectarea celor aproximativ 177.000 de semnături ar crește de la 90 de zile la 120 de zile.

Scopul acestei modificări este de a face mai accesibilă declanșarea unui referendum, inclusiv unul privind posibila independență a provinciei Alberta.

În Alberta, organizatorii susțin că peste 100.000 de persoane și-au adăugat numele, săptămâna trecută, într-un registru online al celor dispuși să voteze pentru separarea de Canada.

Acest val de sprijin vine în contextul unei frustrări tot mai mari față de guvernul federal, precum și al intensificării discuțiilor privind suveranitatea provinciei.

Semnificații

Dorința unor locuitori din Alberta de a se separa de Canada nu este așadar una nouă. Ea vine însă într-un moment delicat, în care guvernul liberal al lui Carney va trebui să reziste atitudinii amenințătoare și tarifelor lui Trump, simultan cu luarea de măsuri pentru refecerea economiei și ameliorarea nivelului de trai al canadienilor.

Pentru unii analiști, discursul lui Smith sugerează o tactică de negociere în care amenințarea separării poate fi folosită ca o presiune pentru a obține schimbări în favoarea provinciei.

“Nu cred că Smith își dorește separarea, dar cred că este foarte util ca provincia să aibă în “mânecă” asul că există un număr mare de locuitori din Alberta nemulțumiți,” a spus John Soroski de la Universitatea MacEwan din Edmonton. Analistul a adăugat că, deși există o furie semnificativă în provincie, nu este sigur dacă aceasta va duce la un vot pentru separare.

“Aceste nemulțumiri sunt serioase,” a explicat profesorul. “Cred că perspectivele separării sunt extrem de improbabile.”

Soroski a spus că Smith ar putea urma exemplul politicienilor din Quebec care au folosit amenințarea separării pentru a negocia cu guvernul federal.

De partea ei, Smith a spus că va lucra cu Carney “cu bună credință,” dar că dorește “dovezi concrete ale unei schimbări reale.”

De altfel, la scurt timp după alegerea lui Carney, prim-ministrul liberal s-a întâlnit cu Smith, care a scris într-o postare pe X pe 2 mai că cei doi au discutat măsuri privind economia Alberta și “propuneri specifice pentru proiecte și reforme legislative care vor crește semnificativ accesul pe piață pentru petrolul și gazele din Alberta, produsele agricole și alte bunuri.” Smith a descris conversația cu Carney ca fiind “un prim pas pozitiv.”

Carney a răspuns postării lui Smith: “Amândoi ne concentrăm pe reducerea costului vieții și pe creșterea oportunităților în sectorul energetic pentru locuitorii harnici din Alberta. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a desființa barierele comerciale interprovinciale și pentru a construi o economie canadiană puternică.”

Proaspăt câștigător al alegerilor federale, Mark Carney se vede pus acum în fața unor probleme majore. Amenințărilor externe reprezentate de Trump și tarife li se mai adaugă una internă semnificativă: va reuși el să pună capăt ambițiilor din ce în ce mai mari ale provinciei Alberta de a se separa de Canada?

Surse: BBC, TIME, The Economist, NBC News, New York Post, Statistics Canada, CBC, The Globe and Mail, The Hill, alberta.ca, parl.ca, YouTube, Truth Social, X