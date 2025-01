Planul de rezervă al Mercedes în cazul în care înlocuitorul lui Lewis Hamilton va da greș

Mercedes va merge în sezonul 2025 pe mâna lui Kimi Antonelli, un pilot de doar 18 ani. Italianul este înlocuitorul lui Lewis Hamilton la echipă, iar Juan Pablo Montoya (fost pilot de Formula 1) este de părere că Toto Wolff are un „Plan B” în cazul în care tânărul Kimi nu va da randamentul așteptat de-a lungul anului.

Toto Wolff aruncă în lupta aprigă din Formula 1 un pilot de doar 18 ani, Antonelli fiind cel care i-a luat locul multiplului campion mondial Lewis Hamilton.

Pilot cu experiență în lumea Marelui Circ, Juan Pablo Montoya este de părere că Toto Wolff (șeful Mercedes Racing Team) și-a asigurat un plan de rezervă odată cu „repatrierea” lui Valtteri Bottas.

Lăsat de Sauber fără un loc de pilot titular, Bottas a revenit la Mercedes, dar de data aceasta din postură de pilot de rezervă.

În vârstă de 35 de ani, Valtteri a concurat pentru Mercedes preț de cinci sezoane (între 2017 și 2021), el obținând zece victorii în Grand Prix-uri.

„Îl avem pe Kimi Antonelli în lumina reflectoarelor uneia dintre cele mai bune echipe, cu un coechipier care face o treabă excelentă (n.r. George Russell)”, a declarat Montoya.

„El este arătat ca următorul Max Verstappen, dar dacă nu are performanțe bune, va fi dificil. În opinia mea, cu Bottas, Mercedes s-a protejat. El este plasa de siguranță pentru a avea pe cineva în cazul în care nu funcționează cu Antonelli, iar el știe asta”, a conchis Juan Pablo Montoya.

Montoya (49 de ani) a concurat în Formula 1 între 2001 și 2006 pentru Williams-BMW și McLaren, el reușind 7 victorii, 30 de prezențe pe podium și 307 puncte adunate în total în Formula 1.

