Piastri, pole-position fantastic în Olanda – Calificări slabe pentru Ferrari, surpriza zilei: Isack Hadjar

Oscar Piastri (McLaren) a avut o evoluție fantastică în calificări și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, australianul fiind urmat de coechipierul Lando Norris. Max Verstappen a fost al treilea, în timp ce Isack Hadjar (Racing Bulls) a încheiat pe un surprinzător loc patru.

Urmează pe grila de start: George Russell (Mercedes – locul 5), Charles Leclerc (Ferrari – locul șase), Lewis Hamilton (Ferrari – locul șapte), Liam Lawson (Racing Bulls – locul opt), Carlos Sainz Jr. (Williams – locul nouă) și Fernando Alonso (Aston Martin – locul zece).

Ziua a fost una slabă pentru Scuderie: Leclerc al șaselea, iar Hamilton al șaptelea. În plus, diferența dintre piloții Ferrari și timpul de pole position a fost una mare: Charles la 0,678 secunde, iar Lewis la 0,728 secunde.

Calificări MP al Olandei, rezultate complete

Cu toate că a încercat tot ce este posibil în fața fanilor olandezi, Max Verstappen nu a putut mai mult de un loc trei, diferența față de pole position fiind de 0,263 de secunde.

Monoposturile McLaren au arătat și la Zandvoort că sunt la un alt nivel față de rivalii din Formula 1.

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid

Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid

Sâmbătă, 30 august

Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid

Calificări / Piastri – pole position

Duminică, 31 august

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)

Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 1952

Lungime circuit: 4,259 km

Număr de tururi: 72

Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021

Distanță totală GP: 306,587 de km

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1