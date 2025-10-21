Peste 70 de tinere din inițiativa FEM Network, dedicată sprijinirii implicării active a femeilor în politică și viața profesională, au susținut la Bruxelles drepturile reproductive

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-un context european marcat de tensiuni între progresele în materie de egalitate de gen și revirimentele conservatoare care pun sub semnul întrebării drepturile reproductive, tinere femei din mai multe state europene își fac tot mai auzită vocea. În România, unde femeile continuă să fie slab reprezentate în politică, iar dezbaterea despre rolul lor în spațiul public este adesea limitată, inițiativele de tipul Femme EMPOWER propun o abordare transnațională, conectând activismul local la deciziile de la Bruxelles.

La sfârșitul lunii septembrie, peste 70 de membre ale rețelei FEM, provenind din România, Islanda, Lituania, Portugalia și Polonia, s-au reunit la Bruxelles pentru o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene. Scopul a fost aducerea în atenția factorilor de decizie a unei serii de propuneri de politici publice privind egalitatea de gen, rezultate în urma consultărilor cu peste 900 de femei tinere din cele cinci țări implicate.

De la consultare la advocacy european

Proiectul Femme EMPOWER, derulat în cadrul FEM Network, urmărește să sprijine femeile tinere să acceadă la poziții de leadership și să contribuie activ la modelarea politicilor europene. În ultimul an, rețeaua a derulat consultări naționale și transnaționale, axate pe domenii precum sănătatea și drepturile reproductive, combaterea violenței de gen, anti-discriminarea, educația, economia și participarea politică.

Rezultatul acestor discuții a fost sintetizat într-un set de recomandări prezentate la Bruxelles, în cadrul unor întâlniri cu 12 europarlamentari, printre care Nicu Ștefănuță, Vlad Voiculescu și Victor Negrescu din România, precum și cu reprezentanți ai Consulatului Islandei și ai Gender Equality Unit din cadrul DG Justice al Comisiei Europene. Discutiile au avut in vedere viitoarea Strategie a Uniunii Europene pentru Egalitatea de Gen 2026–2030.

Îngrijorări privind reculul drepturilor reproductive

Tinerele participante au atras atenția că drepturile reproductive sunt tot mai vulnerabile în Europa, în condițiile în care discursurile conservatoare care limitează rolul femeilor capătă tot mai multă vizibilitate. Deși egalitatea de gen a fost una dintre prioritățile mandatului Ursulei von der Leyen, unii europarlamentari și-au exprimat îngrijorarea că presiunile extremiste și creșterea bugetelor pentru apărare ar putea diminua atenția acordată politicilor sociale și egalității de șanse.

Reprezentanții instituțiilor europene au subliniat, la rândul lor, nevoia unei colaborări mai strânse între guvernele statelor membre și structurile UE, pentru ca politicile de egalitate de gen să fie implementate coerent și sustenabil.

Un model transnațional de implicare

Prin abordarea sa, proiectul FEM Network devine un exemplu de cum activismul tinerelor poate depăși granițele naționale și poate influența direct agenda europeană. În timp ce dezbaterea despre egalitatea de gen rămâne uneori periferică în spațiul public, inițiative precum Femme EMPOWER reușesc să aducă în prim-plan vocea unei noi generații de femei care cer reprezentare reală și politici bazate pe nevoile lor.

Campania de advocacy continuă în lunile următoare, prin colaborări cu instituții locale și factori de decizie, dar și printr-o petiție adresată Comisiei Europene, prin care se solicită includerea propunerilor tinerelor în strategia europeană pentru egalitate de gen 2026–2030.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul fem-network.com.