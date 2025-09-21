Peste 500 de militari români şi străini participă la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 500 de militari români şi străini din 15 ţări şi 5 organizaţii internaţionale de securitate participă, începând de duminică, la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română, în judeţul Dâmboviţa, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit Jandarmeriei Române, duminică, la Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor Jandarmi Ochiuri, a avut loc deschiderea oficială a exerciţiului internaţional ”Carpathian Blue Shield”, organizat de Jandarmeria Română.

Exerciţiul reuneşte peste 500 de militari români şi străini, 15 ţări şi 5 organizaţii internaţionale de securitate, într-un demers de instruire şi cooperare internaţională în domeniul securităţii şi al gestionării situaţiilor de criză.

”Carpathian Blue Shield este o ocazie unică de a întări parteneriatele strategice şi de a dezvolta expertiza operaţională în domeniul securităţii publice şi al gestionării situaţiilor de urgenţă. Este o evaluare importantă a nivelului nostru de pregătire, atât individual, cât şi colectiv, şi o reafirmare a angajamentului nostru ferm pentru protejarea cetăţenilor şi asigurarea stabilităţii”, a declarat generalul-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Exerciţiul internaţional se desfăşoară în perioada 21-26 septembrie, la Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor Jandarmi Ochiuri din judeţul Dâmboviţa şi are ca obiectiv antrenarea în vederea îmbunătăţirii şi armonizării tehnicilor şi metodelor de lucru ale structurilor care pot fi dislocate în misiuni internaţionale, sub egida Uniunii Europene, în zone afectate de insecuritate.

Exerciţiul presupune schimb de experienţă, simulări tactice şi scenarii operaţionale comune, în vederea creşterii interoperabilităţii forţelor participante şi consolidării cooperării internaţionale în faţa noilor provocări de securitate.

”Carpathian Blue Shield” se află la cea de-a 11-a ediţie şi este un exerciţiu internaţional organizat şi coordonat de specialiştii din cadrul Direcţiei Management Operaţional din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

Cele 15 ţări participante sunt: Italia, Franţa, Olanda, Turcia, Bulgaria, Finlanda, Estonia, Slovenia, Slovacia, Portugalia, Republica Moldova, Lituania, SUA, Ucraina, Croaţia.