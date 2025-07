Peste 30 de persoane condamnate pentru rolurile lor într-o rețea organizată de furturi din retail

O anchetă de amploare a dus la recuperarea a peste 3,8 milioane de dolari în bunuri furate, precum și peste 550 de carduri cadou și carduri de numerar furate și mai mult de 300.000 de dolari în numerar. Procurorul general al statului New York, Letitia James, a anunțat joi condamnarea a 35 de membri ai unei rețele majore de furturi din retail care a operat în New York City între 2017 și 2022, relatează WWD.

În urma unei anchete realizate de Biroul pentru Combaterea Crimei Organizate din cadrul procuraturii generale și divizia de furturi majore a poliției din New York (NYPD), autoritățile au recuperat bunuri în valoare de peste 3,8 milioane de dolari de la liderul rețelei, Roni Rubinov. De asemenea, au fost confiscate peste 550 de carduri cadou și carduri de numerar, precum și mai mult de 300.000 de dolari cash.

Companiile vizate de furturi includ CVS, Walgreens, Duane Reade, Macy’s, Bloomingdale’s, Louis Vuitton, Lowe’s, Banana Republic, Brooks Brothers, Sephora, Rite Aid, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue și Sunglass Hut, potrivit unui purtător de cuvânt al biroului procurorului general.

Rubinov a fost condamnat pentru corupție în cadrul unei organizații criminale și a primit o pedeapsă cu închisoare de la doi ani și jumătate la șapte ani și jumătate. El a renunțat la aproximativ 2,1 milioane de dolari și a fost obligat să plătească despăgubiri suplimentare de peste 3,1 milioane de dolari.

Ancheta a stabilit că Rubinov și complicii săi — Yuriy Khodzhandiyev și Rafik Israilov — organizau furturi de produse și carduri cadou de la magazinele din New York. Hoții aduceau bunurile furate la casa de amanet New Liberty Loans a lui Rubinov din Manhattan, precum și la Romanov Gold Buyers Inc., aflată în apropiere. Angajații lui Rubinov cumpărau bunurile la prețuri mult sub valoarea lor și le revindeau cu profit printr-un magazin eBay numit Treasure-Deals-USA.

După achiziție, bunurile erau depozitate în locații din Midtown, apoi transportate la casa lui Rubinov din Fresh Meadows, Queens, unde erau inventariate și pregătite pentru vânzare online. După ce erau comandate, articolele erau aduse din nou în Manhattan, ambalate și expediate.

Hoții implicați aveau între 23 și 67 de ani, majoritatea fiind rezidenți ai statului New York, cu excepția a două persoane din New Jersey.

Furturile organizate reprezintă o problemă majoră pentru retaileri. În 2023, magazinele au pierdut aproximativ 45 de miliarde de dolari din cauza furturilor, iar această sumă ar putea depăși 53 de miliarde de dolari până în 2027, potrivit CapitalOne Shopping Research. Anul trecut, în SUA au fost raportate peste 1,15 milioane de cazuri de furturi din magazine.

Ancheta a mai arătat că Rubinov cumpăra și carduri de beneficii EBT (Electronic Benefits Transfer) de la hoți în schimbul numerarului. După ce angajații verificau soldurile cardurilor, Rubinov le cumpăra și le folosea pentru a cumpăra alimente pentru familia sa.

De asemenea, autoritățile au descoperit că aproape 60% din veniturile generate pe eBay erau reinvestite în operațiunea ilegală — inclusiv pentru plăți către hoți și angajați, precum și pentru campanii de marketing. Acest circuit al banilor a alimentat constant conturile PayPal și bancare ale lui Rubinov.