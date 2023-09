Peste 3.400 de profesori necalificați pentru disciplina pe care o predau vor intra la ore în acest an școlar, anunță Ligia Deca / Ministra dă asigurări că „cineva va intra la clasă”, mai ales în mediul rural

Sunt peste 3.400 de profesori necalificați pentru disciplina care o predau și care vor intra la ore din 11 septembrie, a anunțat ministrul Educației, Ligia Deca, la conferința de presă de după ședința de Guvern de vineri, 8 septembrie. Oficialul a spus că prin creșterile salariale va scădea acest număr și vor apărea mai mulți profesori titulari. În mediul rural, mai ales, sunt probleme la găsirea profesorilor de științe, dar „oricum cineva va intra la clasă și în cele mai multe cazuri acel cineva are toate calificările necesare pentru a preda acea disciplină”, a continuat Deca.

”În acest an școlar, numărul de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, situația pe care o am actualizată la nivelul zilei de astăzi, 8 septembrie, este de 3.440, față de 5.223 cât am avut în anul școlar 2022-2023. Eu sunt convinsă că atât creșterile salariale care au intrat în vigoare în luna iunie, cât și măsurile pe care noile legi le prevăd pentru a încuraja ca absolvenții de învățământ superior să intre să aleagă cariera didactică vor asigura un trend descendent față de aceste cifre pe care le aveți și vom avea mai multe cadre didactice titulare și calificate la clasă”, a spus ministrul Educației, întrebată de jurnaliști despre câți profesori sunt suplinitori necalificați din 11 septembrie.

De remarcat este că există o diferență între numărul anunțat acum de Ligia Deca pentru anul trecut, anume 5.223, și numărul de 4.152 anunțat de ministrul Cîmpeanu în august 2022.

În aceeași conferință de presă, Deca a anunțat că a fost aprobată o hotărâre ce vizează suplimentarea cu 3.000 de posturi, pentru anul școlar 2023-2024: 2.100 pentru posturi didactice, 900 pentru posturi nedidactice. Amintim că, în urmă cu o lună, peste 3.700 de posturi de profesori și 1.600 pentru cadre didactice auxiliare și nedidactice au fost cerute de inspectoratele județene pentru începutul anului școlar.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro.