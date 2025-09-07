Peste 100.000 de elevi din județul Timiș încep noul an şcolar fără festivităţile de deschidere / Dascălii sindicalişti, prezenţi la protestul din Bucureşti

Peste 100.000 de elevi din judeţul Timiş încep noul an şcolar, luni, fără festivităţile de deschidere, în condiţiile în care dascălii nu vor presta activitate didactică, ci doar vor supraveghea copiii, iar zeci de sindicalişti din învăţământ au plecat, duminică, la Bucureşti pentru a se alătura colegilor care protestează în faţa Guvernului, nemulţumiţi de măsurile de prevederile Legii 141/2025, transmite Agerpres.

„Noi ne vom alătura colegilor din Capitală şi vom protesta în faţa Guvernului. Cerem abrogarea Legii 141/2025, supranumită ‘Legea Bolojan’, care are cinci prevederi ce afectează grav corpul profesoral: creşterea normei didactice de predare cu două-patru ore; comasarea a sute de unităţi de învăţământ; creşterea efectivelor de preşcolari/elevi la grupă/clasă; scăderea cu mai mult de jumătate a tarifului pentru plata cu ora; creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori. Dascălii vor fi prezenţi în clase, dar nu vor desfăşura nicio activitate didactică”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului „Spiru Haret” Timiş, Virgil Popescu.

El a subliniat că această formă de protest se desfăşoară doar luni, dar în funcţie de rezultatele negocierilor, ar putea continua şi marţi.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Timiş, Aura Danielescu, afirmă că toţi elevii vor fi primiţi în sălile de clasă la începutul cursurilor, indiferent dacă, la nivelul unor unităţi de învăţământ, s-a decis să nu fie organizate festivităţi de deschidere.

„Decizia privind organizarea sau nu a unui moment festiv aparţine fiecărei şcoli, în funcţie de contextul local. Nu au existat presiuni din partea Ministerului Educaţiei; recomandarea transmisă, pe care ISJ Timiş a comunicat-o directorilor, cadrelor didactice şi întregului personal, este clară: copiii vin la şcoală şi sunt primiţi în clasele lor. În prima zi, cel mai important nu este să le vorbească personalităţile, oamenii politici sau reprezentanţii autorităţilor, ci să-i ascultăm pe copii, să-i primim cu căldură, cu îmbrăţişări şi cu speranţa că totul va fi bine. Şcoala începe în clasă, alături de profesorii lor. Într-un context diferit de aşteptările tuturor, şcolile din Timiş sunt pregătite să-i primească pe elevi în siguranţă şi cu grijă, punând pe primul loc nevoile reale ale copiilor şi relaţia educator-elev-familie”, a detaliază Aura Danielescu.