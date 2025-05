Persoanele transgender, excluse din echipele feminine de către Federaţia Engleză de Fotbal

La două zile după Scoţia, Federaţia Engleză de Fotbal a anunţat, joi, într-un comunicat de presă, că persoanele transgender nu vor mai avea voie să joace în echipele feminine începând cu 1 iunie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Până în prezent, regulile Federaţiei de Fotbal (FA) din Anglia stipulau că persoanele transgender pot participa la meciuri de fotbal feminin dacă au un nivel suficient de scăzut de testosteron.

Douăzeci de persoane transgender sunt în prezent înregistrate pentru a juca fotbal amator. Conform noii reguli, aceste douăzeci de jucătoare nu vor mai putea juca în echipele feminine.

Federaţia Engleză de Fotbal justifică această decizie prin faptul că „este o problemă complexă, iar poziţia noastră a fost întotdeauna că, în cazul unei schimbări semnificative a legislaţiei, a ştiinţei sau a funcţionării politicii în fotbalul de masă, o vom revizui şi o vom modifica dacă este necesar”.

„Înţelegem că acest lucru va fi dificil pentru persoanele care doresc pur şi simplu să joace jocul pe care îl iubesc în genul cu care se identifică şi contactăm persoanele transgender care joacă în prezent pentru a explica schimbările şi modul în care pot continua să fie implicate în joc”, a precizat FA.

Decizia vine la două săptămâni după ce Curtea Supremă britanică a decis că definiţia legală a femeii se bazează pe sexul biologic şi nu pe gen.

🚨🚨| BREAKING: FA has banned transgender women from women’s football from June 1. It applies at all levels of the sport.

[@martynziegler] pic.twitter.com/TzS49wWuaM

— Goals Side (@goalsside) May 1, 2025