Creierul îmbătrânit ar putea „întineri” prin reducerea unei proteine-cheie

creier radiografie tesut cerebral rmn tomograf
sursa foto: Pexels/ Anna Shvets

Cercetători de la University of California, San Francisco (UCSF) au identificat o posibilă cauză a îmbătrânirii cerebrale: o proteină numită ferritin light chain 1 (FTL1), asociată cu metabolismul fierului și descrisă drept „un factor neuronal pro-îmbătrânire care afectează cogniția”, conform Fox News.

Studiul, publicat în Nature Aging, a comparat activitatea genelor și proteinelor din hipocamp, zona creierului responsabilă de memorie și învățare la șoareci tineri și bătrâni. Rezultatele au arătat că șoarecii în vârstă aveau niveluri ridicate de FTL1, mai puține conexiuni între celulele nervoase și performanțe cognitive reduse.

Experimentele au fost decisive:

  • Creșterea artificială a FTL1 la șoarecii tineri a dus la un comportament asemănător cu cel al șoarecilor bătrâni.

  • Reducerea proteinei la șoarecii în vârstă a reactivat conexiunile neuronale și le-a îmbunătățit memoria, ceea ce cercetătorii descriu drept o „redobândire a tinereții”.

În plus, FTL1 a fost legată de încetinirea metabolismului în celulele hipocampului. Totuși, acest efect a putut fi blocat printr-un compus care stimulează metabolismul, potrivit echipei de cercetare.

„Este mai mult decât o simplă întârziere a simptomelor îmbătrânirii. Vorbim de o reversare a deteriorării”, a declarat Saul Villeda, director asociat al Bakar Aging Research Institute și autor principal al studiului. „Este o perioadă plină de speranță pentru biologia îmbătrânirii.”

Specialiști din afara studiului confirmă interesul. Paul Saphier, neurochirurg în New Jersey, a subliniat că acumularea de proteine în creier stă la baza unor tulburări neurodegenerative, Alzheimer fiind cauzat de depozitele de amiloid. „Dacă putem încetini sau inversa acumularea proteinei FTL1 în hipocamp, există șanse reale de a îmbunătăți funcțiile cognitive”, a spus acesta.

Studiul a fost finanțat parțial de National Science Foundation, Bakar Aging Research Institute și National Institute on Aging. Cercetătorii speră că descoperirea ar putea deschide drumul către tratamente capabile nu doar să încetinească, ci chiar să inverseze efectele îmbătrânirii creierului.

