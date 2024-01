Paul Stănescu: Eu cred că cine va câştiga toate cele patru rânduri de alegeri va conduce România zece ani

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, este de părere că formaţiunea care va câştiga toate cele patru rânduri de alegeri din acest an va conduce România timp de un deceniu, el spunând că PSD nu are „absolut nicio scuză” pentru a nu câştiga toate rundele de alegeri şi făcând trimitere, în acest context, la funcţiile publice pe care le ocupă cei de la PSD la nivel judeţean. De asemenea, el l-a felicitat pe Marcel Ciolacu ”pentru câtă răbdare are şi cum reuşeşte să împartă energia, dacă se poate, cu toţi cetăţenii din această ţară”, relatează News.ro.

„Eu cred că cine va câştiga toate aceste alegeri, toate patru rânduri de alegeri, subliniez lucrul ăsta, va conduce România zece ani”, a afirmat secretarul general al PSD sâmbătă, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a PSD Satu Mare.

Acesta a adăugat că PSD „a demonstrat de fiecare dată când a fost la guvernare că ştie să conducă România”.

Paul Stănescu a vorbit şi despre „situaţiile negative” din ultima perioadă, de când PSD se află la guvernare, el spunând că în contextul acestor evenimente Marcel Ciolacu „a trebuit să facă lucruri care nu s-au făcut în 30 de ani de zile”.

„Astăzi, având în sală preşedintele nostru, primul-ministru al României, doar şase luni, şase luni şi ceva de când e această funcţie, niciodată nu s-au întâmplat atâtea evenimente sau situaţii negative. Vă aduceţi aminte, azilele groazei, cum a venit în două săptămâni, Crevedia, Ferma Dacilor, revolte peste tot, a trebuit să facă lucruri care nu s-au făcut în 30 de ani de zile. Eu îl felicit pe preşedintele nostru, pe primul ministru, pentru câtă răbdare are şi cum reuşeşte să împartă energia, dacă se poate cu toţi cetăţenii din această ţară, o energie pozitivă. Ce vreau să spun cu lucrurile astea? Vreau să spun că nu avem nicio scuză (…) să nu putem spune că nu avem toate condiţiile necesare să intrăm în aceste bătălii şi să le câştigăm pe toate. Nu avem absolut nicio scuză, la Satu Mare avem prefectul judeţului, o serie de colegi care sunt în anumite funcţii, eu sper ca în 2024 să aveţi mult mai multe funcţii”, a adăugat Stănescu.

Acesta s-a arătat convins că PSD va fi la guvernare şi după alegerile din acest an.