Pas semnificativ în căutarea tratamentelor viabile pentru boala Parkinson, într-o cercetare publicată în Nature și co-semnată de cercetătorul român de la Cambridge Gabriel Balmuș

Un cercetător român din Cambridge, Gabriel Balmuș, face parte dintr-o echipă de specialiști de la Harvard University, Cambridge University și compania Mission Therapeutics care a publicat, săptămâna trecută, o cercetare în Nature Communications, privită drept un pas important în căutarea unor tratamente viabile pentru boala Parkinson, scrie Edupedu.ro.

Gabriel Balmuș reprezintă, în cadrul cercetării, Institutul britanic pentru Cercetarea Demenței, din cadrul Universității din Cambridge, Departamentul de Neuroștiințe Clinice al acestei universități, precum și Departamentul de Neuroștiință Moleculară al Institutului de Neuroștiințe din Transilvania – Cluj-Napoca.

Potrivit unui comunicat al companiei de biotehnologie Mission Therapeutics, articolul ”Knockout or inhibition of USP30 protects dopaminergic neurons in a Parkinson’s Disease (PD) mouse model’ (articol ce poate fi consultat integral gratuit) prezintă o posibilă nouă soluție în tratamentul bolii Parkinson. Cercetarea a urmărit blocarea unei enzime numite USP30, implicată în disfuncțiile mitocondriale, procedură cu efecte pozitive în cercetările în modele de șoareci.

Citește integral pe Edupedu.ro.