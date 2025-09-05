Pas cu pas spre redobândirea libertății de mișcare, la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”

După un accident rutier care i-a provocat o fractură de bazin, domnul Rai a ajuns la Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit”. O traumă dificilă, cu impact nu doar asupra corpului, ci și asupra stării psihice. La început, mobilitatea sa era extrem de redusă: putea să se ridice doar la un unghi de 45° pe marginea patului.

Prin exerciții atent adaptate, pacientul a reușit să își recapete treptat încrederea în propriile forțe. Mai întâi, a reușit să stea singur pe marginea patului, apoi să coboare în sala de terapie, unde a început lucrul în Cușca Rocher – exerciții menite să stabilizeze bazinul și să întărească musculatura șoldului și a trunchiului.

Astăzi, pacientul face progrese vizibile, spune kinetoterapeutul care se ocupă personal de el: se deplasează cu sprijinul unui premergător rulant, încarcă treptat membrele inferioare și execută exerciții pentru tonifierea cvadricepșilor și creșterea rezistenței la efort. Toate aceste etape sunt parte din procesul complex de reabilitare funcțională, indispensabil după o fractură de acest tip.

„Am învățat să am răbdare și să nu renunț. Fiecare pas, chiar și cel mai mic, înseamnă o victorie”, spune domnul Rai.

Recuperarea după o fractură de bazin este un drum lung, dar nu fără rezultate importante. Succesul ține de perseverența pacientului și de grija specialiștilor care îl însoțesc la fiecare etapă. La Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, această colaborare dintre pacient și terapeut este definiția și esența vindecării: empatie, profesionalism și încredere că trupul poate renaște prin efort susținut.

Pentru domnul Rai, viitorul nu mai înseamnă teamă, ci speranță. Iar fiecare pas făcut astăzi, cu sprijin, îl apropie de ziua în care va putea merge din nou independent.

În recuperarea medicală, fiecare pacient caută alinarea durerii și o cale rapidă către vindecare. La Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit” din Pantelimon, Ilfov, terapia durerii este deosebit de bine cunoscută și pusă cu succes în practică.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” a investit mult în aparatură modernă, inovativă, unele echipamente fiind aduse în premieră pentru România, tocmai pentru a oferi șanse reale acolo unde alții ridică din umeri. Totul este gândit să fie personalizat pe nevoile fiecărui pacient, nu doar să bifeze niște reguli impuse de lege.

Într-un interviu acordat pentru ”Capital de Sănătate”, Alina Ion, fondatoare și manager al Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” vorbește despre specificul centrului său, destul de rar în România, în care se combină medicina cu credința și cu grija pentru suflet. „Sfântul Sava cel Sfințit” nu este doar un spital, ci un loc unde pacienții regăsesc speranța, iar familiile primesc încrederea că nimic nu e pierdut.

”La noi, în Spitalul de recuperare medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, nu se oferă doar tratament, ci și speranță. Nu se fac doar terapii, ci se aduce lumină în suflete. Iar pacienții care reușesc să facă primii pași după luni de luptă, familiile care îi văd din nou pe cei dragi mergând și zâmbetele celor care păreau pierduți, dar au fost repuși pe picioare, la propriu, – acestea sunt adevăratele minuni care dau sens întregii noastre misiuni medicale și spirituale”, declară Alina Ion, psiholog de profesie, fondatoare și manager al spitalului.

Date de contact: 0724.021.090 | 0724.338.881

[email protected]

Str Cozieni nr 2, Pantelimon, Ilfov

https://spitalulsfantulsava.ro/oferte-recuperare-medicala/