Partidul REPER cere renumărarea voturilor pe motiv că zeci de cetățeni care au votat REPER au constatat că la secțiile lor apar zero voturi pentru partid

Partidul REPER a cerut marți renumărarea voturilor de la alegerile europarlamentare pe motiv că zeci de cetățeni care au votat REPER au constatat că la secțiile lor apar zero voturi pentru partid. In ultimele ore, REPER a primit aproape 100 de sesizări de la cetățeni care au votat partidul REPER la alegerile europarlamentare, dar au constat că, în procesul verbal din secția în care au votat, în dreptul partidului REPER sunt trecute 0 (zero) voturi, potrivit unui comunicat al partidului.

Astfel de situații au fost reclamate în București (S1, S2, S3, S4, S6) şi în județele Arad, Argeş, Botoşani, Brăila, Brașov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vâlcea.

Toate sesizările au fost transmise Biroului Electoral Central, dar frecvența şi răspândirea acestei situații în aproape toată ţara indică fie o eroare gravă în procesare voturilor exprimate, fie o fraudă masivă, arată reprezentanții partidului.

Partidul REPER cere Biroului Electoral Central renumărarea voturilor în toate secțiile de vot unde nu apare niciun vot in dreptul REPER.

REPER a înregistrat un scor de 3,69% la alegerile europarlamentare de duminică, sub pragul de 5% necesar pentru intrarea în Parlamentul European.