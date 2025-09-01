Partidul extremist AUR cere comisie parlamentară de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 / Acum o săptămână, Călin Georgescu a criticat AUR

Partidul extremist AUR, împreună cu POT, anunță că va începe demersurile pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, potrivit unui comunicat. Curtea Constituțională a anunlat pe 6 decembrie alegerile prezidențiale în urma desecretizării de către CSAT a unor documente ale serviciilor secrete care acuzat imixtiunea Rusiei în campania electorală.

Candidatul cu discurs pro-rus și pro-legionar Călin Georgescu a fost surprinzătorul câștigător al turului 1 al alegerilor prezidențiale, finalistă fiind Elena Lasconi (USR).

În urmă cu o săptămână, Călin Georgescu a lansat un avertisment public la adresa AUR: ”poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”.

”În urma turului I al alegerilor prezidențiale din 2024 a existat un câștigător clar: domnul Călin Georgescu, susținut de o largă majoritate a electoratului. Toate datele, inclusiv sondajele independente și dinamica din jurul campaniei, indicau faptul că acesta urma să câștige și turul II. Au trecut luni întregi de la momentul în care votul românilor a fost anulat de către cei nouă judecători ai Curții Constituționale, fără ca până astăzi să existe o explicație clară. Partidele sistemului și Nicușor Dan au promis că vor lămuri acest abuz, că vor desecretiza documentele care au stat la baza acestei decizii, însă niciun demers nu a fost făcut”, arată AUR în comunicatul citat.

Călin Georgescu e anchetat de procurori pentru pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Parchetul General a deschis și un alt dosar în care Georgescu este acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale.