G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Partidul de extremă dreapta și antiimigrație AfD conduce în premieră, într-un sondaj…

Sursa foto: Facebook / AfD Sachsen-Anhalt

Partidul de extremă dreapta și antiimigrație AfD conduce în premieră, într-un sondaj de opinie la nivel naţional în Germania

Articole17 Sep • 143 vizualizări 1 comentariu

Alternativa pentru Germania (AfD) a depăşit blocul conservator CDU/CSU într-un sondaj de opinie YouGov publicat miercuri, aceasta fiind pentru prima dată când partidul calificat de extremă dreaptă şi antiimigraţie se clasează pe primul loc într-un sondaj la nivel naţional, informează dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

AfD a câştigat două puncte procentuale comparativ cu un sondaj realizat în august, ajungând la 27% din intenţiile de vot, în timp ce creştin-democraţii (CDU) cancelarului Friedrich Merz şi ai ramurii sale bavareze, Uniunea Creştin-Socială (CSU), au scăzut cu un punct procentual, ajungând la 26%.

În sondajele recente realizate de alte institute de sondare, AfD s-a aflat la egalitate cu blocul conservator sau foarte aproape în urma acestuia.

Dacă alegerile generale ar avea loc duminică, social-democraţii de centru-stânga (SPD), partenerul minor la guvernare, ar primi 15% din voturi, în creştere cu un punct procentual, potrivit sondajului YouGov.

Verzii au rămas la acelaşi procent, 11%, în timp ce Stânga (Die Linke) a scăzut cu un punct procentual, la 9%.

Sprijinul pentru Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), o formaţiune populistă aflată în plină dezvoltare, s-a menţinut constant la 5%, la fel ca şi pentru Democraţii Liberi (FDP), favorabili mediului de afaceri, la 4%, deşi sub pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.649 de alegători eligibili din Germania, care au răspuns la întrebări între 12 şi 15 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Cum naiba tot sunt in frunte la sondaje, cand la alegerile din Renania de Nord-Westfalia de duminica trecuta au iesit pe locul trei, cu o crestere mare, adevarat, dar nu in frunte?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.