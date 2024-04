Părinţii unui adolescent din SUA condamnat pe viaţă după un atac armat din 2021 au fost condamnaţi la rândul lor pentru că ei sunt cei care îi oferiseră arma

Părinţii unui adolescent american – condamnat la închisoare pe viaţă cu privire la uciderea în 2021 a patru elevi în liceul în care învăţa cu o armă de foc care i-a fost oferită de părinţi – au fost condamnaţi la zece până la 15 ani de închisoare cu privire la ucidere din culpă, o premieră în Statele Unite, relatează AFP, citată de News.ro.

Mama adolescentului,Jennifer Crumbley, şi tatăl acestuia,James Crumbley, au fost găsiţi vinovaţi în două procese distincte, în februarie şi martie.

”Aceste verdicte confirmă acţiuni repetate sau lipsa unor acţiuni care ar fi putut opri o catastrofă iminentă”, a declarat judecătoarea de la tribunalul din Pontiac, în Michigan (nord), Cheryl Matthews.



BREAKING: James and Jennifer Crumbley, the parents of Michigan school shooter Ethan Crumbley, have been sentenced to 10 to 15 years each in prison for their role in the mass shooting carried out by their son. https://t.co/rMHV0E6tRC pic.twitter.com/x4nMYSkOoQ

— ABC News (@ABC) April 9, 2024

Ea i-a comdamnat la aceeaşi pedeapsă, de ”zece până la 15 ani de închsoare”.

Cei doi au efectuat deja doi ani din pedeapsă, în detenţie preventivă.