Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe actorul Robert De Niro la Vatican / La finalul întâlnirii, De Niro a primit în dar un rozariu

Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA

Suveranul pontif, originar din Chicago, i-a spus actorului ”Îmi pare bine să vă cunosc” şi i-a strâns mâna. De Niro a răspuns ”Şi mie îmi pare bine”.

La finalul întâlnirii, papa Leon i-a dăruit actorului, celebru din filme precum ”Godfather II”, ”Raging Bull” şi ”Goodfellas”, un rozariu.

Actorul american a primit joi seară cea mai înaltă distincţie civilă a Romei, Lupa Capitolina (Lupoaica de pe Capitoliu), din partea primarului local, Roberto Gualtieri. „Familia mea are origini italiene”, a declarat starul american, în vârstă de 82. El le-a mulţumit oficialităţilor italiene pentru această decoraţie, ce i-a fost înmânată în cadrul unei ceremonii organizate la Roma.

