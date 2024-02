Păltiniş este unul dintre puţinele locuri unde încă se schiază, în ciuda recordurilor de căldură: Lumea trebuie să urce un pic mai sus cu sania / Așteptăm poimâine ceva ninsori, se răcește și pornim din nou tunurile de zăpadă

Pârtiile din staţiunea Păltiniş sunt pline de schiori şi de snowboarderi, acesta fiind unul dintre puţinele locuri din judeţul Sibiu unde se pot practica sporturile de iarnă, deşi ultimele 48 de ore au adus recorduri de căldură pentru luna februarie, a declarat luni, pentru AGERPRES, Andy Fazekas, acţionar la Arena Platoş Păltiniş şi multiplu campion naţional la snowboard, transmite Agerpres.

„Ce a fost greu, am făcut atunci când a trebuit să fac zăpadă (artificială n.r.). Căldura aceasta topeşte şi zăpada artificială, dar nu în ritmul în care topeşte zăpada naturală. La noi se schiază, este plin sus. Calitatea zăpezii nu este aceeaşi ca atunci când sunt minus 5 grade şi a nins proaspăt. (…) Este o zăpadă un pic mai grea, care te încetineşte. Mult mai prudent trebuie să fii atunci când este îngheţată zăpada sau e frig, aceasta este o zăpadă un pic mai grea, care te încetineşte. Noi am promis să facem tot posibilul să menţinem pârtiile şi am reuşit în ciuda faptului că au trecut aproape două săptămâni jumătate cu temperaturi constante de peste zece grade şi în condiţiile în care foarte multe, majoritatea au închis”, a explicat Andy Fazekas.

Singura pârtie care este parţial impracticabilă de la Arena Platoş din Păltiniş este cea pentru săniuţe.

„O parte din zăpada de pe pârtia de jos s-a mai topit, dar partea de sus este încă practicabilă. Lumea trebuie să urce un pic mai sus cu sania. Dar aşteptăm poimâine (miercuri n.r.) ceva ninsori, se răceşte şi pornim din nou tunurile ca să ne putem pregăti pentru al doilea vârf de sezon, care începe de pe 17 februarie”, a anunţat Andy Fazekas.

Arena Platoş Păltiniş este „un resort dedicat familiilor şi începătorilor”, potrivit site-ului de prezentare.

Luna februarie se dovedeşte a fi una mai caldă faţă de anii precedenţi, în judeţul Sibiu. Atât căldura, dar şi lipsa de precipitaţii au dus la mai puţină zăpadă, în zonele de munte, Păltiniş şi Bâlea. Cea mai vizibilă scădere a stratului de zăpadă faţă de anii precedenţi se observă la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, unde luni acesta măsoară 1,16 metri, faţă de doi sau trei metri cât era în urmă cu mai mulţi ani. Singura staţiune montană cu pârtii amenajate din judeţul Sibiu este Păltiniş, la 1.442 metri altitudine, în Munţii Cindrel, unde luni, stratul de zăpadă naturală are 15 centimetri.

În judeţul Sibiu a fost un weekend cu recorduri de temperatură în tot judeţul, iar noaptea de sâmbătă spre duminică a fost cea mai călduroasă noapte de februarie de când se fac măsurători, în localitatea Boiţa, a declarat luni, pentru AGERPRES, meteorologul Udo Reckerth.

Potrivit sursei citate, ziua de sâmbătă, 10 februarie, a adus şi recorduri ale zilei, de căldură, în staţiunea montană Păltiniş, în zona turistică Bâlea La şi în oraşul Dumbrăveni.

În judeţul Sibiu, sâmbătă, 10 februarie s-au înregistrat şi maxime, recorduri ale zilei. Spre exemplu, sâmbătă, în municipiul Sibiu au fost 17,3 grade, faţă de precedentul record al acestei zile, de 16 grade şi la Boiţa, 18,8 grade, faţă de 15,4 grade.