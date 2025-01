Organizatorii Formulei 1 anunță că Marele Premiu al Belgiei va lipsi din calendar în sezoanele 2028 și 2030

Marele Premiu al Belgiei, de pe circuitul de la Spa-Francorchamps, nu se va afla în calendarul Formulei 1 în sezoanele 2028 și 2030, după cum informează site-ul oficial al Marelui Circ.

A fost semnată o prelungire a contractului dintre F1 și organizatorii belgieni, însă cu mențiunea că în sezoanele amintite (2028 și 2030) Marele Premiu al Belgiei va fi absent din lumea Marelui Circ.

Conform noii înțelegeri, circuitul belgian va găzdui patru Grand Prix-uri în cei șase ani de contract de până în 2031.

Astfel, iubitorii Formulei 1 vor putea vedea Marele Premiu al Belgiei în sezoanele 2026, 2027, 2029 și 2031.

Cursa pentru 2025 este deja confirmată pentru data de 27 iulie, Marele Premiu având, de asemenea, și o cursă de tip Sprint pentru ziua de sâmbătă (n.r. 26 iulie).

Momentan, organizatorii Formulei 1 nu au anunțat cine va lua locul Marelui Premiu al Belgiei din sezoanele 2028 și 2030.

În lumea Formulei 1 se vorbește tot mai des despre un Grand Prix în Africa (ar fi primul după 1993), variantele fiind Rwanda și Africa de Sud.

De asemenea, s-a tot speculat o nouă extindere în Asia, aspectul financiar fiind foarte important pentru Liberty Media, cea care deține frâiele Formulei 1.

