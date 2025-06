Organizațiile studențești solicită renunțarea la nou mod de calcul propus în Programul de guvernare pentru fondul de burse, care ar duce la diminuarea numărului sau cuantumului acestora

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își arată profunda dezamăgire în legătură cu prevederea din Programul de guvernare al coaliției propus pentru perioada 2025 – 2028 care propune modificarea modului de calculare a fondului de burse prin raportare la valoarea netă a salariului minim pe economie, nu la valoarea brută a acestuia, după cum prevede în prezent art. 149 alin. (21) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, „fapt care ar duce la diminuarea fondului de burse și protecție socială și automat la scăderea numărului de studenți beneficiari ai acestei facilități. Solicităm în mod ferm Guvernului și Parlamentului României să renunțe la această măsură și să păstreze formula de calcul actuală, prezentă în legislație”, transmite ANOSR printr-un comunicat de presă.

Comunicatul integral:

„Această măsură va conduce la scăderea fondului de burse alocat universităților și, implicit la reducerea numărului de burse acordate studenților sau la cuantumuri mai mici ale acestora. În ambele cazuri, studenții vor fi puternic afectați de această măsură.

Astfel de măsuri accentuează inechitățile în educație, limitând și mai mult accesul persoanelor aflate în situații socio-economice dificile la studii superioare. Într-un stat în care doar 22,5% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani sunt absolvenți de studii superioare și în care abandonul universitar a ajuns la peste 40% , eliminarea sau limitarea drepturilor sociale ale studenților scade șansele acestora de a parcurge studii superioare.

Accentuăm faptul că această măsură vine pe fondul unor tăieri continue din bugetul alocat învățământului superior din ultima jumătate de an, precum și al unei finanțări constant insuficiente pentru a acoperi nevoile de trai ale studenților în ultimii ani.

În primul rând, fondul de burse a fost deja plafonat prin prevederile art. XXII al OUG nr. 156/2024, menținându-se la nivelul aferent lunii noiembrie 2024, astfel că există și în prezent o limitare a prevederilor legislative referitoare la fondul de burse.

OUG nr. 156/2024, la art. LI alin. (4), prorogă acordarea a 15% din bugetul general consolidat pentru educație, așa cum prevăd legile învățământului, fapt ce menține o practică deja împământenită în domeniul educației, care niciodată nu a beneficiat de finanțarea prevăzută de legislația în vigoare, fie că a fost vorba de alocarea a 6% din PIB, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, ori de actuala prevedere din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și respectiv Legea învățământului superior nr. 199/2023. Observăm cum prevederile ordonanței nu sunt episodice, deoarece inclusiv în acest program de guvernare ținta de 15% din bugetul general consolidat pentru educație este propusă spre a fi atinsă abia în 2030.

Reamintim, totodată, faptul că începând cu 1 ianuarie 2024, în urma adoptării OUG nr. 156/2024, studenții nu mai beneficiază de reducerea de 90% la transportul intern feroviar pe toate rutele, ci doar pe ruta de la domiciliu la centru universitar în care studiază. Această măsură de austeritate a creat numeroase probleme studenților, pornind de la dificultăți în a beneficia de această reducere pentru studenții cu domiciliul în localități în care nu există gară funcțională, studenții internaționali sau români de pretutindeni sau studenții care trebuie să parcurgă ruta domiciliu-centru universitar călătorind cu mai mulți operatori feroviari, de exemplu, și până la eliminarea gratuității prevăzute pentru studenții cu unul sau ambii părinți decedați și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal.

După cum am arătat în analiza ANOSR din luna februarie 2025 , impactul bugetar al limitării acordării reducerii de 90% la transportul feroviar este infim, întrucât sumele alocate pentru acoperirea subvenției de transport a studenților nu au depășit niciodată 0,107% din bugetul general consolidat, respectiv 0,044% din PIB.

O scădere a fondurilor alocate pentru bursele studenților adaugă asupra acestora o dificultate în plus, pe lângă presiunile financiare deja existente, inclusiv când vorbim despre cuantumul minim al bursei sociale. În prezent, conform OME nr. 7296/2024, cuantumul minim al bursei sociale este de doar 925 RON/lună, în ciuda faptului că, în baza calculelor ANOSR referitoare la coșul minim al studentului, acest cuantum era insuficient chiar și în 2020 pentru a acoperi cheltuielile minime de masă și cazare, după cum prevede legea că ar trebui să se întâmple (art. 149 alin. (26)).

Conform calculelor ANOSR, în 2020, coșul minim al studentului valora 1172 RON/lună , incluzând toate cheltuielile necesare pentru asigurarea nevoilor de trai de bază ale unui student. Raportându-ne doar la costurile de masă și cazare, în baza acelorași calcule, un student avea nevoie de cel puțin 837 RON/lună pentru a acoperi aceste costuri, fără a lua în considerare alte nevoi de trai pe care le are acesta (transport, produse de igienă, resurse de învățare etc.). Aplicând acestei sume rata inflației calculată de Institutul Național de Statistică pentru ultimii ani , ajungem la un cuantum necesar de cel puțin 1135 RON/lună doar pentru a acoperi costurile cu masa și cazarea și respectiv de 1587 RON/lună astfel încât un student să poată acoperi și alte cheltuieli de trai imperioase.

ANOSR solicită decidenților eliminarea de urgență din Planul de guvernare a acestei măsuri de austeritate nejustificate și dăunătoare studenților și păstrarea formulei de calcul a fondului de burse.”