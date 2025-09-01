Organizații ale societății civile cer autorităților să monitorizeze protestul extremist împotriva migranților

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai multe organizații și personalități din societatea civilă au cerut luni Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să desemneze un reprezentant care să participe în calitate de monitor la manifestația de protest îndreptată împotriva migranților ce urmează a se desfășura în data de 2 septembrie 2025, în fața Primăriei Generale a Capitalei, potrivit unui comunicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mitingul este organizat de organizația extremistă Noua Dreaptă, condusă de Tudor Ionescu.

Semnatarii mesajului consideră că o manifestație îndreptată împotriva migranților va contribui la crearea și normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant, în accepțiunea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Ei semnalează ”intensificarea mesajelor de incitare la discriminare din spațiul public care vizează restrângerea exercitării drepturilor economice și sociale, în special dreptul la muncă și a unor condiții de muncă echitabile, pe bază de rasă și naționalitate și dreptul la demnitate personală”.

”Pentru a preveni abuzul cu caracter discriminatoriu al libertății de exprimare și de asociere în spațiul public, considerăm că prezența unui reprezentant CNCD ca monitor la manifestația aprobată de Primăria Generală a Capitalei în data de 2 septembrie a.c. ar oferi un sprijin instituțional important în fața diseminării mesajelor urii care transformă migranții, aflați într-o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea populației, într-un dușman al societății românești”, mai arată semnatarii.

Iată lista semnatarilor:

Asociația ACCEPT

ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

ARAS-Asociația Română Anti-SIDA

Fundația Tineri pentru Tineri

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală

Agenția pentru Dezvoltare Comunitară ”Împreună”

Asociația SENS

Asociația Active WATCH

Asociația ARK Oradea

Asociația Sexul vs. Barza

Centrul Cultural Arab din Sibiu

Centrul FILIA

Liga Pro Europa

CPE- Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Iulia Popovici, expertă în politici culturale

Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului

Oana Marinescu, consultant comunicare strategică

Ionela Băluță, prof. dr. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București

Mihai Burcea, istoric

Florin Buhuceanu, activist pentru drepturile omului

Oana Băluță, conf.dr. Facultatea de Științe Politice, SNSPA

Ruxandra Ivan, conf.dr. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București

Claudiu Tufiș, conf.dr. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București

Roxana Marinescu, prof.dr. Academia de Studii Economice

Mihai Mihalcea, coreograf

Simona Necula, lector asociat, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București

Anatolie Coșciug, director Centrul pentru Studiul Migrației, Universitatea Babeș Bolyai

Catinca Drăgănescu, regizoare

Vlad Zaha, expert criminolog

Victoria Kyrychenko, membră fondatoare ReMAP-Refugee anf Migration Academia and Practitioners Network

Anca-Maria Baltac, avocată de drepturile omului

Xhenis Shehu, cadru didactic asociat, SNSPA

Vlad Babenco, Doctor in Stiinte Politice