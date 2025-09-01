Organizații ale societății civile cer autorităților să monitorizeze protestul extremist împotriva migranților
Mai multe organizații și personalități din societatea civilă au cerut luni Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să desemneze un reprezentant care să participe în calitate de monitor la manifestația de protest îndreptată împotriva migranților ce urmează a se desfășura în data de 2 septembrie 2025, în fața Primăriei Generale a Capitalei, potrivit unui comunicat.
Mitingul este organizat de organizația extremistă Noua Dreaptă, condusă de Tudor Ionescu.
Semnatarii mesajului consideră că o manifestație îndreptată împotriva migranților va contribui la crearea și normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant, în accepțiunea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
Ei semnalează ”intensificarea mesajelor de incitare la discriminare din spațiul public care vizează restrângerea exercitării drepturilor economice și sociale, în special dreptul la muncă și a unor condiții de muncă echitabile, pe bază de rasă și naționalitate și dreptul la demnitate personală”.
”Pentru a preveni abuzul cu caracter discriminatoriu al libertății de exprimare și de asociere în spațiul public, considerăm că prezența unui reprezentant CNCD ca monitor la manifestația aprobată de Primăria Generală a Capitalei în data de 2 septembrie a.c. ar oferi un sprijin instituțional important în fața diseminării mesajelor urii care transformă migranții, aflați într-o poziție de inegalitate în raport cu majoritatea populației, într-un dușman al societății românești”, mai arată semnatarii.
Iată lista semnatarilor:
Asociația ACCEPT
ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice
ARAS-Asociația Română Anti-SIDA
Fundația Tineri pentru Tineri
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală
Agenția pentru Dezvoltare Comunitară ”Împreună”
Asociația SENS
Asociația Active WATCH
Asociația ARK Oradea
Asociația Sexul vs. Barza
Centrul Cultural Arab din Sibiu
Centrul FILIA
Liga Pro Europa
CPE- Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Iulia Popovici, expertă în politici culturale
Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului
Oana Marinescu, consultant comunicare strategică
Ionela Băluță, prof. dr. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București
Mihai Burcea, istoric
Florin Buhuceanu, activist pentru drepturile omului
Oana Băluță, conf.dr. Facultatea de Științe Politice, SNSPA
Ruxandra Ivan, conf.dr. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București
Claudiu Tufiș, conf.dr. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București
Roxana Marinescu, prof.dr. Academia de Studii Economice
Mihai Mihalcea, coreograf
Simona Necula, lector asociat, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București
Anatolie Coșciug, director Centrul pentru Studiul Migrației, Universitatea Babeș Bolyai
Catinca Drăgănescu, regizoare
Vlad Zaha, expert criminolog
Victoria Kyrychenko, membră fondatoare ReMAP-Refugee anf Migration Academia and Practitioners Network
Anca-Maria Baltac, avocată de drepturile omului
Xhenis Shehu, cadru didactic asociat, SNSPA
Vlad Babenco, Doctor in Stiinte Politice
