Orașul subteran de sub Helsinki care poate găzdui toți locutorii capitalei finlandeze în cazul unui atac nuclear dinspre est

În Finlanda, sub Helsinki, se află o a doua capitală, invizibilă, sub pământ. Acest al doilea oraș este de fapt un buncăr uriaș, capabil să adăpostească întreaga populație a orașului Helsinki în cazul unui atac dinspre est, scrie France Info.

Săpat în stânca de sub Helsinki, se află un alt oraș, subteran, în care finlandezii merg la cumpărături, își scot copiii la joacă, fac sport sau merg la cinema. Într-un loc de joacă, este ziua de naștere a lui Rasmus, în vârstă de 8 ani. Micii oaspeți sunt ocupați să se cațere, să sară pe trambuline și să alunece pe tobogane. În aparență, este o petrecere aniversară obișnuită, cu excepția faptului că are loc la 30 de metri sub pământ, în buncărul gigantic din Hakaniemi.

Aici, ecoul ne reamintește clar că ne aflăm într-un adăpost antiatomic. Este un loc în care Heidi vine regulat cu copiii ei: „Pentru copiii din zonă, este locul de întâlnire subteran. Și eu joc floor-ball și sunt și terenuri aici. Așa că venim aici în mod regulat. Sub pământ, în Helsinki, există o infrastructură gigantică cu străzi și drumuri.”

Aproape 300 km de tuneluri

Sub pământ, nu mai puțin de 500 de instalații și 300 km de tuneluri traversează orașul de la un capăt la altul, un adevărat oraș sub oraș. Să iei liftul și să plonjezi în subteran pentru a merge la cinema, la muzeu, la bar, la terenul de fotbal, la biserică sau la sala de sport nu este un lucru neobișnuit pentru locuitorii capitalei Finlandei.

Chiar și o anexă a Parlamentului finlandez este situată la câteva etaje sub pământ. Un alt loc neobișnuit de găsit sub capitală este piscina olimpică Itäkeskus. Puteți vedea clar stânca, vopsită în alb, în jurul bazinelor încălzite. Aici a lucrat Teemu Raatikainen timp de 27 de ani, fără lumină naturală. “Există cinci bazine diferite, șase saune și băi de aburi și două săli de sport”, povestește el. “Primim aici 1.200, 1.300 de persoane pe zi. Este un loc special și unic pentru că poate găzdui 3.800 de persoane. Este cel mai mare adăpost din lume cu piscină și este, de asemenea, cel mai mare buncăr din Finlanda.”

Apărarea împotriva unui atac nuclear

În timp de pace, aceste spații sunt folosite ca zone de agrement, dar toate aceste spații subterane servesc mai multor scopuri. În primul rând, pentru a elimina aglomerația din capitala de la suprafață, prin îngroparea centralelor electrice și a instalațiilor de apă potabilă, de exemplu. De asemenea, acestea ajută la protejarea locuitorilor de frigul adesea aspru din timpul iernii.

Dar, după cum explică Nina Järvenkylä, de la serviciile de urgență din Helsinki, funcția principală a tuturor acestor infrastructuri este de a proteja populația în cazul unui atac, în special dinspre est. „În Helsinki, există 5.500 de adăposturi. Acestea pot găzdui 900.000 de persoane”, explică ea. Iar în Helsinki sunt puțin sub 700.000 de locuitori, ceea ce înseamnă că aceste adăposturi pot găzdui pe oricine vizitează sau fuge la Helsinki”.

Aceste adăposturi subterane sunt „interesante” în cazul unui atac nuclear, continuă ea. „Avem 50 de adăposturi subterane care pot rezista precipitațiilor nucleare, fie că este vorba de radiații sau de explozia în sine. Este o chestiune de logică geografică. Ne cunoaștem bine vecinii, nu am încetat niciodată să construim adăposturi pentru că nu am reușit niciodată să avem o relație de încredere cu ei.”

Așadar, finlandezii sunt obișnuiți cu presiunile dinspre est. A trăi pe jumătate sub pământ a devenit parte integrantă din viața de zi cu zi și din stilul de viață al locuitorilor din Helsinki.