Oraşul Plovdiv din Bulgaria va interzice maşinile vechi în centrul oraşului timp de şapte luni, începând din octombrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vehiculele mai vechi vor fi interzise să circule în centrul oraşului Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria după Sofia, începând din 1 octombrie 2025 şi până în 30 aprilie 2026, transmite News.ro.

Consiliul municipal a adoptat această măsură ca parte a unei Ordonanţe care stabileşte zone cu emisii reduse în tot oraşul pentru a reduce poluanţii atmosferici nocivi. Decizia a stârnit ample dezbateri, numeroase propuneri şi comentarii fiind analizate înainte de aprobarea finală, scrie agenţia Novinite.

Noile reglementări definesc două zone specifice: un inel mic, numit Centru, şi o zonă înconjurătoare mai mare, Centrul Lat. În cadrul acestor zone, vehiculele clasificate în grupele de mediu 1, 2 şi 3 nu vor avea voie să circule pe parcursul perioadei de şapte luni.

Municipalitatea intenţionează, de asemenea, să prezinte o propunere de proiect care vizează îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de particule în suspensie. Această iniţiativă va fi finanţată prin grantul ”Zone cu emisii reduse din transport” în cadrul Priorităţii 5 ”Aer” a Programului de Mediu 2021–2027.

Separat, consiliul a aprobat vânzarea a 13 apartamente deţinute de municipalitate din Fondul ”Locuinţe de închiriat” către chiriaşii actuali.

Consiliul a revizuit şi aprobat, de asemenea, raportul anual privind activităţile întreprinderilor publice municipale, excluzând instituţiile medicale, pentru anul 2024. Raportul de execuţie a bugetului pentru anul 2024 a fost adoptat cu 30 de voturi pentru, iar 41 de voturi au susţinut revizuirea la jumătatea anului a execuţiei bugetului municipal şi a utilizării fondurilor Uniunii Europene la 30 iunie 2025.

În plus, consiliul a votat alocarea a 300.000 de leva (150.000 de euro) în bugetul municipal pe 2026 pentru a pregăti o evaluare fitosanitară a vegetaţiei arboricole a oraşului în toate districtele. Primarul Kostadin Dimitrov a subliniat importanţa acestei măsuri, menţionând necesitatea unei evaluări amănunţite a infrastructurii verzi a oraşului Plovdiv.