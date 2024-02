Oraşul Chişineu-Criş din Arad are şomaj zero şi aduce forţă de muncă de la 120 de kilometri / Încercarea de a se folosi muncitori din Ungaria a eşuat din cauza cozilor de la frontieră

Oraşul Chişineu-Criş a ajuns la şomaj zero în urma investiţiilor din ultimii ani, primarul Florin Chereji afirmând că sunt probleme mari în găsirea forţei de muncă necesare companiilor aflate în dezvoltare, iar încercarea de a se folosi muncitori din Ungaria a eşuat din cauza cozilor de la punctele de frontieră, transmite Agerpres.

Primarul oraşului Chişineu-Criş, Florin Chereji, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la PNL Arad, că ar fi nevoie urgentă de 1.000 de muncitori pentru a acoperi necesarul companiilor din zonă, dar că această forţă de muncă nu este găsită şi s-ar putea apela la „importarea” ei din Asia şi nordul Africii.

„De exemplul, o singură companie, care acum îşi extinde activitatea printr-un proiect de 37 de milioane de euro, are nevoie de cel puţin 200 de salariaţi în plus. Avem şi alte companii în dezvoltare care caută forţă de muncă, dar este foarte dificil să mai găsească în zonă. La noi şomajul este zero în acest moment”, a declarat edilul.

El a spus că s-a încercat să se aducă muncitori din Ungaria, dar companiile au renunţat pe rând la ei pentru că întârziau la serviciu din cauza cozilor de la punctele de trecere a frontierei. Astfel, s-a ajuns să se aducă muncitori chiar şi de la 120 de kilometri din judeţe învecinate din România, cum ar fi Bihor, care fac naveta în fiecare zi.

Prezent în aceeaşi conferinţă de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a spus că problema forţei de muncă afectează tot judeţul.

„Şomajul la nivel judeţean este de 0,8% şi e dificil să mai găseşti muncitori care au cât de cât o calificare. La Chişineu-Criş chiar m-am întâlnit cu patronii din zonă, toţi reclamă că nu mai au forţă de muncă în vecinătate”, a spus Cionca.

Primarul Chereji a declarat că la o populaţie de 7200 de persoane, oraşul Chişineu-Criş are peste 4.000 de angajaţi doar în companiile multinaţionale, fără să îi includă pe cei din servicii, firme locale sau instituţii. În zonă, a spus edilul, predomină industria de prelucrare a aluminiului şi cea automotive.

Conform primarului, investiţiile private au contribuit, alături de fondurile europene şi guvernamentale atrase de administraţia locală, la o triplare a bugetului local în ultimii trei ani, de la 35 de milioane de lei la 106 milioane de lei.

Anul trecut, şi oraşul Sebiş, tot din judeţul Arad, declara şomaj zero.

„Avem 1.000 de firme la o populaţie de 5.000 de oameni, incluzând aici minorii şi pensionarii. Dacă ar fi să ne raportăm doar la populaţia activă, practic avem o firmă la trei locuitori”, declara primarul oraşului Sebiş, Cristian Feieş, în martie 2023.