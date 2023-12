Oraşul biblic Betleem anulează festivităţile de Crăciun, în solidaritate cu Fâşia Gaza/ A fost instalată o scenă simbolică a Nașterii Domnului, cu moloz şi sârmă ghimpată

Municipalitatea din Betleem, în Cisiordania ocupată, locul unde consideră creştinii că s-a născut Isus, a decis să anuleze toate festivităţile de Crăciun, în semn de susţinere a palestinienilor din Fâşia Gaza, iar în locul tradiţionalului brad împodobit de Crăciun oraşul biblic a instalat o scenă simbolică a Naşterii care denunţă bombardamentele Israelului, iar biserici din oraş cer ”oprirea genocidului imediat”, transmite News.ro.

Grota Naşterii era pustie, fără pelerini – un lucru neobişnuit -, în contextul în care în această perioadă simbolică a anului coada de aşteptare era de mai multe ore.

”Sperăm cel puţin ca localnicii să vină (la slujba de la miezul nopţii). De obicei, din cauza rezervărilor din întreaga lume, ei nu au mult loc. Anul acesta nu mai există un sistem de rezervare, aşa că îmi imaginez că biserica va putea să primească mai mulţi localnici”, declară BFMTV un preot din parohia Sf Caterina din Betleem, Rami Asakrueh.

La Betleem, atmosfera nu este de sărbătoare, ci de doliu, iar uneori de furie.

În urmă cu mai multe zile. municipalitatea oraşului biblic a anunţat că, pentru a denunţa situaţia din Fâşia Gaza, nu instalează tradiţionalul brad de Crăciun.

În locul acestuia, în faţa Bazilcii Naşterii, a fost instalată o scenă a Naşterii care simbolizează situaţia din enclava palestiniană şi denunţă bombardamentele, alcătuită din pietre şi sârmă ghimpată.

Faptul religios este înlocuit, puţin câte puţin, de denunţarea politică.

În predica sa de Crăciun, reverendul Munther Isaac, un pastor al parohiei luterane din Betleem, care a instalat personal o creşă în care Isus este învelit cun un keffieh – o eşarfă tradiţională palestiniană -, a îndemnat la ”opirea genocidului”.

Palestinian Christians held a somber Christmas vigil in Bethlehem in solidarity with the people of Gaza. In place of the usual nativity scene, Bethlehem churches this year set the scene amid rubble and razor wire https://t.co/9W1LTUOHuv pic.twitter.com/ecpJQOwT84

