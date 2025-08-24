Premierul canadian Mark Carney, în vizită la Kiev, de Ziua Independenţei Ucrainei
Prim-ministrul canadian Mark Carney a sosit la Kiev, a anunţat, duminică, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite News.ro.
„În această zi specială – Ziua Independenţei Ucrainei – este deosebit de important pentru noi să simţim sprijinul prietenilor noştri. Iar Canada ne-a fost întotdeauna alături”, a scris Andri Iermak pe aplicaţia de mesagerie Telegram.
După o călătorie secretă de 8 ore cu trenul, pe timp de noapte, pornind de la graniţa cu Polonia, Mark Carney urmează să participe duminică la festivităţile din capitala Kiev.
Şi premierul canadian şi-a anunţat vizita pe X.
„Tocmai ce am ajuns la Kiev, în Ucraina. În această zi a Independenţei Ucrainei şi în acest moment critic din istoria naţiunii lor, Canada îşi intensifică sprijinul şi eforturile pentru o pace justă şi durabilă în Ucraina”, a scris Carney.
