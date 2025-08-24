Începe Festivalul Internaţional „George Enescu” – 4.000 de artişti din 28 de ţări, în peste 100 de concerte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

A 27-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu”, cel mai important eveniment cultural al României şi unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume, începe duminică şi se va încheia pe 21 septembrie, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Timp de patru săptămâni, Bucureştiul devine capitala mondială a muzicii clasice, reunind peste 4.000 de artişti din 28 de ţări, în peste 100 de concerte.

Anul acesta, festivalul marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu şi propune, sub direcţia artistică a lui Cristian Măcelaru, o ediţie construită pe trei piloni fundamentali: tradiţia enesciană, inovaţia artistică şi extinderea la nivelul comunităţilor, printr-o amplă serie de concerte în numeroase oraşe din România, dar şi prin deschiderea către noile generaţii.

Festivalul oferă noutăţi spectaculoase, de la lansarea seriilor de concerte Enescu in Control şi Enescu – JTI Immersive Experience, până la revenirea operei şi baletului în programul festivalului.

La ediţia din 2025, publicul va putea asculta peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu, de la celebrele Rapsodii Române la Simfonii, Suite orchestrale, lucrări camerale rare şi, desigur, opera monumentală „Oedipe”, prezentată într-o producţie semnată de regizorul vizionar Stefano Poda, cu o distribuţie de prestigiu. Dirijorul Tiberiu Soare va conduce spectacolul-eveniment, avându-i în distribuţie pe Ruxandra Donose, Ionuţ Pascu, Ramona Zaharia, Vazgen Gazaryan şi alte voci excepţionale ale scenei lirice internaţionale.

Peste 4.000 de artişti din 28 de ţări vor urca pe scenele Festivalului, de la orchestre legendare la tineri virtuozi. Orchestre precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zurich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico şi multe altele aduc la Bucureşti standardul excelenţei.

Ediţia 2025 lărgeşte aria de desfăşurare a Festivalului Enescu în mai multe oraşe din România – Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Braşov, Constanţa, Oradea, Arad, Târgu Mureş, Craiova, Satu Mare şi alte centre culturale – care devin, timp de patru săptămâni, scene pentru ansambluri de renume şi solişti de prim rang. În acest fel, festivalul nu mai aparţine doar Bucureştiului, ci întregii ţări.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României şi finanţat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de ţară şi un veritabil proiect de diplomaţie culturală, afirmă organizatorii.