Nicușor Dan, de Ziua Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea către integrarea europeană / Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație

Șeful statului a transmis un mesaj de Ziua Independenței Ucrainei, reiterând sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate.

În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.

De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană.

Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic.

În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a transmis Nicușor Dan.