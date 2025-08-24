METEO Cod galben de vânt în 15 judeţe, duminică / Rafalele pot ajunge în unele zone şi la 80 de km/h
Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone şi la 80 de km/h, anunţă meteorologii, transmite News.ro.
Atenţionarea cod galben este valabilă pentru intervalul 24 august, ora 10 – 24 august, ora 20
”În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h şi pe arii restrânse de 70…80 km/h”, transmite AN.
Instituţia precizează că local şi temporar, vântul va avea intensificări şi în celelalte regiuni. În aceste cazuri, vitezele vpor fi în general de 30…45 km/h.
”În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, preciează ANM.
