Opt foști ambasadori ai SUA la București, Chișinău și OSCE lansează un avertisment fără precedent înaintea alegerilor parlamentare decisive din Republica Moldova: O victorie a forțelor pro-ruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei

Opt foști ambasadori ai SUA la București, Chișinău și OSCE și-au anunțat vineri solidaritatea cu Maia Sandu și partidul său înaintea alegerilor parlamentare decisive din Republica Moldova și lansează un avertisment dur față de o victorie a partidelor susținute de Moscova: ”o victorie a forțelor pro-ruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei”.

Avertismentul apare într-o scrisoare deschisă semnată de foști ambasadori susținuți de administrații democrate sau republicane: Adrian Zuckerman, Mark Gitenstein, Kathleen Kavalec, Jim Rosapepe, James S. Gilmore III, Michael R. Carpenter și Kent D. Logsdon.

Apelul la solidaritate cu forțele pro-europene vine cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, în care partidul de guvernământ PAS este confruntat de mai multe partide și blocuri pro-ruse, finanțate direct de Kremlin.

Scrisoarea deschisă transmisă de cei opt ambasadori americani:

Solidaritate cu Republica Moldova

Republica Moldova se află pe prima linie a unei înfruntări istorice: apărarea democrației în fața războiului hibrid purtat de regimul lui Putin — propagandă, corupție, intimidare și destabilizare.

Stăm alături de Președinta Maia Sandu, de Guvern, de Parlament și de fiecare cetățean care alege democrația, dreptatea, integrarea europeană și suveranitatea reală. Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie — alegerea Moldovei este alegerea lumii libere: libertatea.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide viitorul țării. O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei.

Acum este momentul să respingem dezinformarea rusă, să apărăm adevărul, libertatea și democrația și să asigurăm parcursul european al Moldovei. Libertatea Moldovei este libertatea noastră.

În fața minciunii, alegem Adevărul.

În fața tiraniei, alegem Libertatea.

În fața fricii, alegem Democrația.

Suntem alături de Republica Moldova — alăturați-vă nouă!

Solidarity with the Republic of Moldova

The Republic of Moldova is on the frontline of a historic struggle: defending democracy against Putin’s hybrid war of propaganda, corruption, intimidation, and destabilization.

We stand with President Maia Sandu, the Government, the Parliament, and every citizen who chooses democracy, justice, European integration, and true sovereignty. There is no middle ground between freedom and tyranny — Moldova’s choice is the free world’s choice: freedom.

The parliamentary elections on September 28, 2025 will decide Moldova’s future. A victory of pro‑Russian forces would shake regional security, threaten NATO’s eastern flank, and hand the Kremlin another launchpad for aggression against Romania and Ukraine.

Now is the moment to reject Russian disinformation, to defend truth, liberty, and democracy, and to secure Moldova’s European path. Moldova’s freedom is our freedom.

In the face of lies, choose Truth.

In the face of tyranny, choose Freedom.

In the face of fear, choose Democracy.

We stand with the Republic of Moldova — stand with us!

Signatories

• Amb. Adrian Zuckerman (ret.) — U.S. Ambassador to Romania (2019–2021)

• Amb. Mark Gitenstein (ret.) — U.S. Ambassador to Romania (2009–2012)

• Amb. Kathleen Kavalec (ret.) — U.S. Ambassador to Romania (2023–2025)

• Amb. Jim Rosapepe (ret.) — U.S. Ambassador to Romania (1998–2001)

• Amb. James D. Pettit (ret.) — U.S. Ambassador to Moldova (2015–2018)

• Amb. James S. Gilmore III (ret.) — U.S. Ambassador to the OSCE (2019–2021)

• Amb. Michael R. Carpenter (ret.) — U.S. Ambassador to the OSCE (2021–2024)

• Amb. Kent D. Logsdon (ret.) — U.S. Ambassador to Moldova (2022–2024)