Sursa foto: Unsplash / Olga Kononenko

Opt copii din India au fost spitalizaţi după ce colegii lor de internat le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau

Opt elevi de la un internat din statul indian Odisha, situat în estul ţării, au fost internaţi în spital după ce colegii lor le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau, au relatat luni media locale, citate de agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Incidentul s-a petrecut vineri noaptea, într-un internat din Salaguda, districtul Kandhamal, la aproximativ 248 de kilometri vest de Bhubaneswar, capitala statului Odisha.

Potrivit relatărilor, băieţii, care aveau ochii închişi, au fost văzuţi plângând în timp ce medicii încercau să le dezlipească pleoapele lipite.

Medicii au declarat că adezivul a provocat leziuni oculare semnificative, însă, datorită intervenţiei prompte, s-a reuşit prevenirea pierderii permanente a vederii la aceşti copii, conform postului local de ştiri NDTV din New Delhi.

Autorităţile au deschis o anchetă la nivel înalt cu privire la acest incident.

Între timp, directorul şcolii a fost suspendat din funcţie, fiind acuzat de neglijenţă în serviciu.

