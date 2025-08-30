Operaţiunile de salvare din Kiev s-au încheiat: Bilanţul atacului din noaptea de miercuri spre joi a ajuns la 25 de morţi
Bilanţul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor şi rachetelor, se ridică la 25 de morţi, au declarat, vineri, autorităţile ucrainene la încheierea operaţiunilor de salvare, transmite News.ro.
Douăzeci şi două de persoane, dintre care patru copii, au pierit în urma distrugerii unui bloc de locuinţe din cartierul Darniţki.
Birourile Uniunii Europene şi ale British Council au fost, de asemenea, vizate în timpul acestui raid nocturn.
