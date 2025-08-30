G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Operaţiunile de salvare din Kiev s-au încheiat: Bilanţul atacului din noaptea de…

Sursa foto: Telegram / ДСНС України (State Emergency Service of Ukraine)

Operaţiunile de salvare din Kiev s-au încheiat: Bilanţul atacului din noaptea de miercuri spre joi a ajuns la 25 de morţi

Articole30 Aug 0 comentarii

Bilanţul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor şi rachetelor, se ridică la 25 de morţi, au declarat, vineri, autorităţile ucrainene la încheierea operaţiunilor de salvare, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Douăzeci şi două de persoane, dintre care patru copii, au pierit în urma distrugerii unui bloc de locuinţe din cartierul Darniţki.

Birourile Uniunii Europene şi ale British Council au fost, de asemenea, vizate în timpul acestui raid nocturn.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.