Operaţiunea de salvare a victimelor blocate sub dărâmăturile unei şcoli din Indonezia a fost oprită / 61 de cadavre, scoase de sub blocurile de beton

Echipele de salvare din Indonezia au încheiat marţi căutările victimelor prinse sub dărâmăturile unei şcoli islamice prăbuşite în provincia Java de Est, după ce au fost recuperate peste 60 de cadavre, au anunţat autorităţile pentru gestionarea dezastrelor, potrivit Reuters.

Durerea şi confuzia au cuprins micul oraş Sidoarjo săptămâna trecută, după ce o defecţiune structurală a provocat prăbuşirea şcolii Al Khoziny peste sute de persoane, majoritatea adolescenţi, în timp ce se aflau la rugăciunile de după-amiază.

Cei mai mulţi au reuşit să scape. Corpurile celor 61 de persoane aflate în clădire au fost găsite, precum şi şapte fragmente umane pe care poliţia încearcă să le identifice, a precizat agenţia pentru atenuarea dezastrelor într-un comunicat, anunţând oprirea operaţiunilor de căutare, în cel mai grav dezastru al anului.

„Operaţiunile privind prăbuşirea şcolii Al Khoziny sunt oficial închise”, a declarat Mohammad Syafii, şeful agenţiei de căutare şi salvare, după ce autorităţile au îndepărtat resturile clădirii.

Printre fragmentele descoperite se află şi membre amputate, a precizat adjunctul agenţiei, Budi Irawan. Salvatorii au folosit excavatoare şi macarale pentru a ridica bucăţi mari de beton. Săpând prin tuneluri, strigau numele persoanelor presupuse încă în viaţă.

Al Khoziny este una dintre cele peste 42.000 de şcoli islamice din ţară, cunoscute sub numele de pesantren, dintre care doar aproximativ 50 deţin autorizaţie de construcţie, potrivit Ministerului Lucrărilor Publice.

Reuters nu a putut confirma dacă şcoala Al Khoziny avea o astfel de autorizaţie şi nici nu a reuşit să contacteze conducerea instituţiei. Presa locală l-a citat săptămâna trecută pe şeful districtului Sidoarjo, Subandi, care a declarat că şcoala nu deţinea, se pare, permisul necesar.