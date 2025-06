Omagiu pentru o legendă – Andy Murray va avea o statuie la Wimbledon

Andy Murray, considerat unul dintre cei mai importanți sportivi britanici din toate timpurile, va fi onorat cu o statuie de către organizatorii de la Wimbledon, transmite presa engleză.

Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înființarea Grand Slam-ului londonez, la ediția din 2027, organizatorii de la All England Club vor dezveli o statuie care-l va reprezenta pe Andy.

Este modalitatea oficialilor de la Wimbledon de a marca contribuția istorică a lui Murray la tenisul britanic.

Debbie Jevans, președintele All England Club, mărturisește că Andy va colabora direct cu echipa de proiect pentru ca opera să reflecte fidel spiritul și cariera sa.

„El trebuie să fie pe bună dreptate foarte implicat în asta, la fel și echipa sa”, a transmis Jevans.

Președintele All England Club recunoaște că inițiativa a fost inspirată de omagiul adus lui Rafael Nadal la ediția din acest an de la Roland Garros.

„Ne-am uitat la Rafa Nadal având acel tip de placă dezvelită pentru el la Roland Garros, care a fost foarte special”, a fost de părere Jevans.

Andy Murrau a pus capăt unei așteptări de 77 de ani pentru un nou titlu britanic la simplu masculin la Wimbledon: în finala din 2013, el l-a învins pe Novak Djokovic.

A câștigat și un al doilea titlu la Wimbledon în 2016, atunci când în ultimul act a trecut de Milos Raonic.

Andy mai are un titlu de Grand Slam în carieră: US Open, în 2012. De asemenea, a cucerit două medalii olimpice de aur la simplu.

