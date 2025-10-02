Olimpiada Balcanică de Informatică 2025: Olimpicii români au câștigat douǎ medalii de aur și două medalii de argint / Trei dintre medalii au fost obținute de elevii unei școli particulare

Lotul olimpic de informatică al României a obținut douǎ medalii de aur și două de argint, la cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Seniori. Olimpicii români cu medalie de aur sunt Matei Neacșu și Mihai Valeriu Voicu, ambii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Medaliile de argint au fost obținute de elevii Alexandru Dima – de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, și Mircea Maxim Rebengiuc – de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, anunță Ministerul Educației.

Echipa României a fost coordonată de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), care a asigurat selecția și pregătirea loturilor reprezentative: prof. Petru-Simion Oprița de la Liceul “Regina Maria”, Dorohoi, vicepreședinte al SEPI, și Livia Măgureanu, membru în consiliul director al SEPI. Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de Georgeta Crăciunescu, consilier MEC, și Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC, precizează Ministerul.

Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori 2025 s-a desfășurat în acest an la Udine, Italia, în perioada 25 sept – 1 oct 2025.