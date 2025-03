Oligarhul fugar Ilan Șor a demarat strategia privind influențarea alegerilor parlamentare din Moldova. Omul Rusiei a trimis preoți în Serbia

Moscova, prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor, va încerca să influențeze alegerile parlamentare din toamna acestui an din Republica Moldova. În acest scop, a trimis recent două autocare cu preoți în Serbia sub pretextul pelerinajelor, afirmă șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu.

În contextul în care Moscova a avut o ingerință fără precedent în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului republican constituțional privind integrarea țării în UE, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a vorbit despre strategia Kremlinului, care a fost aplicată prin intermediul instrumentului său, Ilan Șor, oligarhul condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dar care se ascunde, din luna februarie a anului trecut, de justiția de la Chișinău, la Moscova.

„Această tentativă de a corupe a început mai devreme, dar cel puțin în vizorul nostru, așa cu atenție sporită, a ajuns în anul 2023, atunci când am avut alegerile în Găgăuzia, când am avut alegerile locale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Doar că era o diferență atunci: totul se făcea prin contact fizic, se întâlneau cei cu intenții de a corupe sau de a manipula cu cetățenii și le transmiteau sursele financiare, vorbeau. Deci era o formă mai simplă și mai ușor de documentat pentru noi. Iar scopul pentru a testa cum merge un mecanism, așa se încearcă întotdeauna: de la teritorii mici spre teritorii mari.

În ceea ce privește alegerile din 2024, această intenție de destabilizare a scrutinului electoral și de corupere electorală nu a început în lunile septembrie sau octombrie. A avut un început mult mai devreme, dar acțiunile cu care noi ne-am confruntat legate direct de intenția de corupere electorală au fost chiar în ianuarie 2024, atunci când se încerca introducerea în Republica Moldova a acelor carduri fără nume prenume, doar pentru posibilitatea asigurării anumitor transferuri care au fost identificate de organele de drept.

Aici s-a lucrat în comun: Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Serviciul Vamal (SV), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Am ridicat acele carduri, care urmau să fie repartizate și pe ele să vină acele transferuri financiare, după care s-au recurs la următoarele metode legate de formele de introducere a cash-ului prin care curierii trebuiau să repartizeze.

Au recurs la următoarea etapă, în luna aprilie, când s-a încercat introducerea banilor prin diferite forme, dar în mod special aerian. Erau avioane charter: 5-7 avioane zilnic, iar cetățenii erau luați de aici, plecau la Moscova cu escală și la întoarcere, fiecare dintre ei erau asigurați cu până la 10.000 de dolari/ euro în funcție din situație care trebuiau să fie introduși în Republica Moldova.

Într-o noapte, cred că au fost șapte aeronave, toate aterizau noaptea, (n.r.-) credeau că toată lumea doarme și ei vor veni în liniște. În acea noapte au fost confiscați 1.100.000 de dolari, dar realizăm că 1.100.000 au încercat să introducă, dar cheltuielile erau mult mai mari ca să închirieze acele aeronave până la Moscova, să cazeze toate acele persoane. În momentul în care au văzut că toate aceste proceduri, nu doar pe linia aeronautică, ci și la frontiera terestră erau monitorizate, au recurs la următoarea metodă și cred că această metodă cumva era în așteptare, era în procedură de pregătire.

Era nevoie de măsuri speciale de investigație. Iată, ei transmiteau acolo acele date de contact, unde era creat acel cont PSB. Iar toate persoanele erau cunoscute foarte bine, cine era liderul, cum funcționa piramida. Și ce este important, că dacă într-un scurtin electoral obișnuit, o persoană care desfășoară scrutinul electoral, vine la electoratul său și vorbește în fața electoratului despre toate, pornind de la politică, religie, cultură în cazul lor, tactica era schimbată.

Deci, la ora 10, în acel bot Telegram aveau o videoconferință, de exemplu, cu un politolog care le vorbea despre politică. Următoarea zi aveau o altă ședință cu un jurist care le vorbea despre aspectele juridice, după care, următoarea zi, întrevedere cu un psiholog, iar următoarea zi lucrau cu cineva din domeniul educației.

O să dau un simplu exemplu, în una dintre seri, când aveam informația despre repartizarea finanțelor în formă cash în raionul Sîngerei, atunci când am mers și am făcut verificări și percheziții în cadrul cauzelor penale, am ridicat listele cu peste 300 de persoane cărora le-au fost repartizați bani în doar două zile. Când am suprapus acele 300 de persoane cu listele pe care le aveam noi în cazul celor 142.000 cetățeni, ei nu se regăseau acolo. Astfel, cifra estimativă depășește 330.000 de persoane care au fost direct antrenate în acest proces”.

Întrebat despre rolul lui Ilan Șor în această schemă de influențare a alegerilor, șeful IGP a precizat că acesta este liderul organizației criminale și instrumentul Federației Ruse în destabilizarea Chișinăului, urmărind atât interesele proprii, cât și pe cele ale Moscovei. ,,Ilan Șor, de fapt, în cadrul cauzelor penale documentate de procuratură, este parte a vârfului de lance a acelui proces deoarece când vorbim de finanțare ilegală, de corupere electorală, noi vorbim și de organizație criminală, în interesul unei organizații criminale sau comise de o organizație criminală.

Păi iată, pe cetățeanul respectiv îl găsim în această organizație criminală și pornind de la scopurile care sunt în interesului condamnatului Ilan Șor, ele sunt diverse și cu interes atât personal, cât și interese mai mari.

Dacă am vorbi de Ilan Șor este cel care oricând și-ar dori să poată prelua o putere în statul Republica Moldova și de a gestiona Republica Moldova. În același timp, el este acel util instrument utilizat de Federația Rusă în scopul asigurării anumitor procese de destabilizare și de reorientare a platformelor de vizibilitate europeană pentru Republica Moldova”.

,,Acum două săptămâni, dacă nu greșesc, două autocare cu preoți au plecat sub paravan cultural-religios în Serbia, sub denumirea de pelerinaj. Noi cunoaștem, iar toate aceste acțiuni se documentează. Nu putem face publice toate detaliile, dar confirm (n.r.-schema). Comanda de organizare este tot de la Moscova, iar interpusul, care este utilizat în acest proces, este Ilan Șor”, a mai menționat șeful IGP.

