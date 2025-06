Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu, doi miniștri USR care nu prea au legătură cu domeniile pentru care au fost propuși / Țoiu și-a trecut în CV și participările la diverse conferințe / Ionuț Moșteanu a fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și are experiență în zona corporatistă / USR a insistat mereu pe meritocrație

Deputata USR Oana Țoiu a fost propusă ca ministru al Afacerilor Externe, iar deputatul USR Ionuț Moșteanu ca ministru al Apărării, deși nu au aproape deloc legătură cu aceste domenii.

Țoiu nu a avut decât tangențial legătură cu ministerul de Externe pentru care a fost propusă de USR. Potrivit CV-ului său, deputata USR a activat în perioada 2005-2007 la departamentul de monitorizare şi analiză media al organizației Active Watch pe proiecte pentru Ministerul Afacerilor Externe, organizaţia Salvaţi Copiii și TVR.

Oana Țoiu și-a trecut în CV și participările la diverse conferințe, lucru care nu se face de obicei.

Ionuț Moșteanu a fost anterior secretar în stat în ministerul Transporturilor și are experiență de marketing şi coordonare proiecte pentru marile companii care activează în România, dar nimic care să aibă legătură cu Ministerul Apărării Naționale pentru care a fost propus din partea USR.

Propunerile celor doi deputați USR vin în contextul în care formațiunea politică a susținut constant prin reprezentanții săi că singurul criteriu care trebuie să primeze în numirile în funcții publice trebuie să fie meritocrația.

USR s-a aliniat la principiile de funcționare ale viitoarei coaliții prevăzute în acordul politic, iar unul dintre acestea stipulează că „meritocrația și profesionalismul vor fi promovate în administrație, dincolo de apartenența politică”.

CV Oana Țoiu

Studii, formare profesională şi conferinţe relevante:

-Harvard Kennedy School of Government – Programul executiv “Aplicarea Politicilor Publice”, format hibrid, mai 2022- decembrie 2022;

-Friends of Europe – Fellowship European (Bruxelles, Dublin, Paris) pentru întărirea relaţiilor internaţionale între demnitari, activişti şi experţi pentru o politică europeană orientată spre viitor şi incluzivă;

-German Marshall Fund US – 2014 – Bursa pentru fellowship în SUA (Washington & New York & Detroit & Miami) cu focus pe avansarea relaţiei transatlantice şi pe competitivitate economică în relaţia UE – SUA şi securitate globală;

-Open European Dialogue – Membru în Steering Commitee 2023 – 2025 – Reţea de diplomaţie parlamentară cu politicieni din 30 de ţări, UE şi vecinătate;

-Skopje Cultural Diplomacy Forum 2023 – viitorul european al regiunii;

-Global Young MP Initiative of the World Bank – reţeaua globală de consultare, conectare şi pregătire a parlamentarilor pe dezvoltare internaţională. Speaker în rolul de parlamentara la summitul World Bank & IMF Washington (2024), Marrakesh 2023;

-Young Politician Fellow Ambasada Israel în România – program în Tel-Aviv, focus pe diplomaţie parlamentară economică şi apărare;

-Global Shapers World Economic Forum Alumni – Reprezentant al României în reţeaua globală de 100 de ţări; în calitate de preşedinte al reţelei din România în 2015 şi 2017, Geneva;

-World Economic Forum, Davos Agenda – Delegat în grupurile de lucru internaţionale despre viitorul Europei, comerţul internaţional, politici publice pentru scalarea inovaţiilor;

-Reykjavik Global Forum for Women Leaders, Islanda – reprezentarea internaţională politică a femeilor şi a colaborării privind obiectivele de incluziune economică, protejarea drepturilor femeilor.

-2017 – Senior Expert Contributor & Speaker, Creating Value Together – exchange of practices among civil society and business, European Comission, Bruxelles.

-2013 – Social Innovation Award Academy, European Comission: Amsterdam, Bruxelles, Strasbourg, Milan.

-2012 – Aspen Institute – Leadership Program

-2009 – Licenţiată, examen de licenţă specializarea Comunicare, promovat la Facultatea de Jurnalism şi Știinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, ciclu de licenţă de 4 ani;

-2004 – Bacalaureat (9,66), Colegiul Naţional Constantin Carabella, Târgovişte.

Activitate profesională (selecţie)

-2020 (dec.) – prezent – Deputată în Parlamentul României, circumscripţia electorală 42 Bucureşti

-2024 (sep.) – 2024 (dec.) – Vicepreşedintă a Camerei Deputaţilor

-2023 (dec.) – prezent – Membră în Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru combaterea traficului de persoane

-2020 (dec.) – 2021 (noi.) – Preşedinte Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială, Camera Deputaţilor

-2016 – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, cu atribuţii privind colaborarea cu ataşaţii de muncă în străinătate în domeniul inspecţiei sociale şi al protejării lucrătorilor români din afara ţării, coordonarea, împreună cu MAE, a pachetului de intervenţie de criză pentru românii din Italia şi atribuţii cu ANPIS, ANPDCA, ANPD, ANES, Direcţia de Servicii Sociale şi Direcţia de Beneficii.

-2017 – REDI – reţea şi fond regional de dezvoltare comunitară a antreprenorilor romi (România, Macedonia de Nord, Bulgaria)

-2017 – Policy foresight on labour and inclusion, SI – Drive, Amsterdam

-2008 – 2009 – Membru în grupul de lucru AIESEC CEE BIG5 (Bucureşti, Istanbul, Viena, Praga, Budapesta)

-2009 – Preşedinte, AIESEC Bucureşti

-2008 – Vicepreşedinte AIESEC Bucureşti

-2007 – Vicepreşedinte International Trainers Congress (conferinţă găzduită de România cu participarea Preşedintelui României, a 20 de ambasadori şi a delegaţilor din 45 de ţări participante)

-2005-2007 – Active Watch, departamentul de monitorizare şi analiză media (proiecte pentru Ministerul Afacerilor Externe, organizaţia Salvaţi Copiii, TVR)

Funcţii, activităţi într-un partid politic

-2024 (iun) – 2026 – Vicepreşedinte USR

-2021 (apr) – prezent – Biroul Naţional USR

-2020/2025 – Unul din cei doi coordonatori USR ai programului de guvernare

-2024-2025 – Echipa de campanie în alegerile prezidenţiale

-2019 – Candidat Alianţa USR – PLUS pentru Parlamentul European

CV Ionuț Moșteanu

DEPUTAT USR ÎN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR. 3 ARGEȘ – 12/2016 – ÎN CURS

-Liderul Grupului Parlamentar USR

-Membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

-Membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională

-Membru in Comisia penru Administraţie Publică şi Amenajarea Teritoriului

-Membru în Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură

-Membru în Biroul Permanent în sesiunea Septembrie 2017 – Ianuarie 2018

-Membru în Comisia Specială pentru Sport

-Membru al Biroului Naţional USR

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

-SECRETAR DE STAT – 05/2016 – 10/2016

-Administrarea domeniilor naval şi aerian

-Implementarea politicilor publice în domeniile naval şi aerian

-Înţelegerea cadrului legal şi procedural al proiectelor de infrastructură

-Coordonarea guvernanţei corporative în companiile de sub autoritatea ministerului

-Reprezentarea guvernului în interacţiunile cu parteneri externi – ambasade, demnitari, organizaţii internaţionale

-Înţelegerea modului de lucru şi coordonare între ministere şi între executiv şi legislativ

CONSILIER MINISTRU – 12/2015 – 05/2016

TOTAL BRANDING PARTNERS

GENERAL MANAGER – 10/2007 – 12/2015

-Planificarea şi execuţia proiectelor de marketing, comercial şi comunicare – Baneasa Developments, BMW România, APAN Holding, KRUK, Somaco, Fabryo, Romexpo, Expotek, Elgeka Ferfelis (Shell), Cameron, Carpatcement, Coca-Cola, Vodafone, Opel, Petrom. Dezvoltarea relaţiilor cu cei mai buni furnizori – parteneri media, companii de logistică şi producţie

-Recunoaşterea performanţelor de la clienţii curenţi

-Experienţa de marketing şi coordonare proiecte pe categorii diverse

-Dezvoltarea competenţelor de management de proiect şi administrarea afacerilor

LEO BURNETT & TARGET

BRAND COMMUNICATION DIRECTOR – 11/2006 – 09/2007

-Coordonarea conturilor mari – Orange, Bergenbier, Banca Românească, Citroen Conducerea echipelor şi proiectelor

-Menţinerea unor relaţii profesioniste cu clienţii principali

-Implementarea unor campanii majore

-Coordonarea unor campanii internaţionale

COHN & JANSEN

STRATEGIC PLANNING DIRECTOR – 02/2006 – 10/2006

-Dezvoltarea strategiilor de comunicare pentru principalii clienţi – Cosmote, Audi

-Parte din echipa care a relansat Cosmote

-Planificarea şi execuţia campaniilor Cosmote

WESTERN UNION GMBH AUSTRIA – BIROUL DIN ROMÂNIA

MARKETING SPECIALIST ROMANIA & MOLDOVA – 12/2004 – 02/2006

-Planificarea şi implementarea programelor de marketing în România şi Moldova Lucru în echipă cu departamentele de marketing şi comunicare din băncile partenere şi cu echipele de marketing din ţările corespondente

-Îmbunătăţirea competenţelor de control şi raportare de buget

-Contribuţie importantă la performanţa WU în regiune

MOBIFON SA/CONNEX

SENIOR BRAND COMMUNICATION MANAGER – 11/2002 – 12/2004

-Dezvoltarea şi implementarea programelor de comunicare de brand. Execuţia programelor de comunicare critice pentru business.

-Perfecţionarea cunoştinţelor de comunicare de brand

-Îmbunătăţirea competenţelor de management de proiect

-Îmbunătăţirea competenţelor de coaching şi leadership

SCALA THOMPSON/JWT

ACCOUNT MANAGER – 08/1999 – 09/2002

-Account management/Planificare de cont pentru Kraft Foods (Jacobs and Nova Brasilia), Boehringer Ingelheim, Nederlanden, Shell, ABN AMRO

-Participarea în echipele de proiect ale unor proiecte regionale (Jacobs Merido, Kraft Dinners, Jacobs Cappuccino)

-Abordarea profesională a relaţiilor de afaceri

-Înţelegerea planificării strategice, a canalelor de media, managementul evenimentelor, cercetare de marketing

-Coordonarea proiectelor internaţionale; dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipe multinaţionale

ALTE EXPERIENȚE PROFESIONALE

1995 – 1999

-Texas Express – Executive Manager

TRAININGURI

2005

“Time management” – TMI

2004

“Brand Marketing” – Chartered Institute of Marketing, London

2004

“Managing interpersonal relationships” – MobiFon – training intern

2003

“Teamship” – leadership training – TMI

2003

“Change Acceptance Process” – implementarea schimbărilor în organizaţii cu Educato Professionals

2001 – 2002

“Managementul relaţiilor cu clienţii şi consumatorii” – Codecs

EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

2018 – 2020 Bucureşti, România

FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE – PPE – LIMBA ENGLEZĂ Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

1996 – 1999 Bucureşti, România

MANAGEMENT Universitatea „Bioterra”

1992 – 1995 Bucureşti, România

AUTOMATICĂ Universitatea „Politehnica” Bucureşti

â1988 – 1992 Piteşti, România

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu”