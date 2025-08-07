G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 de…

Salina Praid este inchisa dupa ce raul Corund a strapuns albia si s-a infiltrat in salina Praid si in exploatarea de sare din subteran, existand pericol de prabusire, 02 iunie 2025.
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 de zile

Articole7 Aug 0 comentarii

Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 zile, ca urmare a situaţiei de urgenţă provocată de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita a transmis, joi, că starea de alertă pe teritoriul comunei a fost prelungită de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid pentru perioada 9 august – 9 septembrie 2025, inclusiv.

Sursa citată precizează că în perioada stării de alertă vor fi luate mai multe măsuri, printre care se numără mobilizarea tuturor mijloacelor, forţelor şi factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor de deviere provizorie a pârâului Corund, informarea populaţiei din comună şi din localităţile învecinate despre evoluţia situaţiei, interzicerea accesului în zona afectată şi în Canionul de Sare şi acordarea de asistenţă, dacă situaţia o impune, persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.

În informarea Instituţiei Prefectului se menţionează că lucrările la sistemul de ţevi corugate, prin care a fost deviat provizoriu cursul pârâului Corund, vor fi finalizate într-o săptămână, dacă condiţiile meteo şi cele hidrologice vor permite.

„Se fac nivelări de teren pe aliniamentul de ţevi corugate, umpluturi, rigidizarea tronsoanelor şi montarea sistemului de ancorare”, se arată în informare.

Totodată, se mai precizează că, în prezent, sunt executate mai multe lucrări, respectiv înălţarea barajului provizoriu din amonte, pentru controlul suplimentar al debitului, lucrări la digul din amonte, curăţarea şi amenajarea terasamentului precum şi aducerea de piatră spartă şi completarea materialului de fund pentru stabilizarea şi menţinerea ţevilor corugate pe poziţie.

„La data prezentei sistemul de ţevi corugate preia şi tranzitează întreaga cantitate de apă a pârâului Corund, sistemul funcţionând normal”, transmite Instituţia Prefectului.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate în data de 8 mai, când au început infiltraţiile în subteran, în urma ploilor abundente.

Ulterior, starea de alertă a fost prelungită periodic.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.